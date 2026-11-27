La reciente modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permite que empresas de capital extranjero sean consideradas proveedoras locales si están constituidas en el país, generó un fuerte debate en el ecosistema minero sanjuanino. En ese contexto, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), dialogó con DIARIO HUARPE y pidió una mirada más amplia que contemple la integración de toda la industria nacional a la cadena de valor.

"Creo que uno tiene que respetar las prioridades de las comunidades de las provincias mineras, siguiendo con el territorio de cada provincia, pero también teniendo una mirada mucho más amplia vinculada con el hecho de que es importantísimo que la industria nacional, que no tiene minería metalífera, se integre a la cadena de valor de la minería para instalar a la actividad definitivamente", señaló Cacciola.

"Nuestro objetivo es seguir machacando sobre lo mismo. Tenemos que desarrollar proveedores, tenemos que mejorar competitividad", Roberto Cacciola, presidente de CAEM.

Sus declaraciones llegan en un momento de tensión para los proveedores sanjuaninos, quienes a través de diferentes cámaras advirtieron que la nueva reglamentación del RRIGI podría afectar la participación de las pymes locales frente a la llegada de filiales extranjeras. Para el titular de CAEM el desafío no pasa por cerrar las puertas, sino por preparar a las empresas argentinas para competir en igualdad de condiciones.

El desafío de la competitividad

Cacciola fue claro al señalar que la defensa de los proveedores locales no debe confundirse con proteccionismo, sino que debe estar acompañada de un esfuerzo real por parte de las empresas para adaptarse a los estándares de la gran minería. En ese sentido, detalló cuáles son las exigencias que el sector les plantea a sus contratistas.

"Los proveedores tienen también que amoldarse a los requerimientos de los yacimientos mineros en materia de seguridad personal, de cuidado ambiental y en certificaciones. Es un camino que está caminando. Será muy productivo si somos inteligentes y tenemos una mirada generosa entre todos para que esto ocurra", afirmó.

El presidente de CAEM insistió en que el objetivo final es que miles de argentinos mejoren su calidad de vida a través de los proyectos mineros y de los proveedores que trabajan para ellos. "Respetamos las decisiones, pero nuestro objetivo es seguir machacando sobre lo mismo", agregó.

El clima, un problema generalizado

Consultado sobre las dificultades que atraviesan los proyectos en la alta cordillera debido al clima, Cacciola aclaró que la situación no es exclusiva de San Juan. Las intensas nevadas y el posterior deshielo afectaron a la actividad en varias provincias del país, obligando a postergar campañas y a reorganizar operaciones.

"Ha sido un problema generalizado, porque esto no ha pasado solamente en San Juan, está pasando en Catamarca, ha pasado en Salta, está pasando en el sur. Quizás en el sur en menor medida que lo que pasó en el noroeste, porque de alguna manera siempre los inviernos son rigurosos, este año se ha extendido mucho más", explicó.

Para el empresario, estas son cuestiones que no se pueden evitar, pero que deben manejarse con inteligencia. "Hay que tener la inteligencia de poder manejarlas de la mejor manera posible", sostuvo.

El futuro de la minería

"Lo importante es que hoy sabemos claramente que si todo lo que se conoce hoy va adelante como está previsto para 2034, 2035, estaremos muy cerca de lo que exporta el campo, también estaremos cerca de lo que exporta la energía. Si después somos primeros, segundos o terceros, creo que es irrelevante. Acá el tema es apostar a tener cada vez más proyectos en actividad", concluyó Cacciola en diálogo con este medio.