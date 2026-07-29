Pocos indicadores de la crisis más claros que la venta minorista de combustibles. En junio los despachos de nafta y gasoil cayeron 3,07% respecto de mayo previo, consolidando la quinta reducción mensual consecutiva en lo que va de 2026, y se contrajeron 2,9% en comparación con el registro de junio de 2025, reportó el sitio Surtidores con datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

La caída del mercado es resultado de la desregulación impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza y la consiguiente escalada de los precios al público: en algo menos de tres años la capacidad de compra de un salario privado se redujo en alrededor de 10 tanques de 50 litros.

Este cuadro se exacerbó con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que movió los precios del crudo más de un 50% para arriba desde marzo pasado. Ese cimbronazo sucedió con un mercado desregulado y en el que los consumidores no tienen defensas.

En junio las estaciones de servicio despacharon 1.331.423 metros cúbicos de combustibles: 747.862 metros cúbicos de nafta y 583.560 metros cúbicos de gasoil. El número supone un descenso del 2,92% respecto de junio de 2025, cuando se vendieron 1.371.462 metros cúbicos. La demanda cayó también 3,07% en comparación con mayo, un mes que tuvo un día más.

El informe destacó que junio fue el segundo mes con menor volumen de ventas en el primer semestre, solamente por encima del registro de febrero.

También agregó que el mercado de la nafta premium sumó su segundo mes consecutivo de caída, con una disminución interanual del 1,45%. La nafta súper vendió un 2,06% menos y el gasoil G2 fue el de peor resultado, con una contracción cercana al 9%. En contraste, el gasoil G3 creció 3,98%.