Si buscás una comida rica, completa y fácil de preparar, la calabaza rellena de pollo y verduras es una alternativa ideal para resolver el almuerzo o la cena.

La combinación de pollo, vegetales y queso gratinado convierte a esta receta en un plato nutritivo y versátil. Además, permite adaptar el relleno con las verduras disponibles en casa y aprovechar productos de estación.

Ingredientes

Para preparar esta receta se necesita:

1 calabaza mediana.

500 gramos de pechuga de pollo.

1 cebolla picada.

1 zanahoria rallada.

1 morrón rojo picado.

1 zucchini pequeño cortado en cubos.

2 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de aceite de oliva.

150 gramos de queso mozzarella rallado.

50 gramos de queso rallado.

Sal, pimienta, pimentón dulce y orégano a gusto.

Perejil fresco para terminar.

Cómo preparar la calabaza rellena

El primer paso consiste en precalentar el horno a 200 °C. Luego hay que cortar la calabaza por la mitad, a lo largo, retirar las semillas y colocar las mitades sobre una placa con la pulpa hacia arriba.

Se condimenta con un poco de sal y un chorrito de aceite de oliva. La calabaza debe cocinarse durante 35 a 40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna.

Mientras se cocina, hay que preparar el relleno. Para eso, se corta la pechuga de pollo en cubos pequeños y se reserva.

En una sartén, con el resto del aceite de oliva, se cocinan la cebolla, el ajo, la zanahoria, el morrón y el zucchini hasta que comiencen a ablandarse.

Después se incorpora el pollo y se cocina hasta que esté completamente cocido. Se condimenta con sal, pimienta, pimentón dulce y orégano, se mezcla bien y se retira del fuego.

El secreto del relleno

Cuando la calabaza esté tierna, hay que retirar cuidadosamente parte de su pulpa, procurando no romper la cáscara.

La pulpa extraída se mezcla con el pollo y las verduras previamente preparados. Luego se vuelve a colocar el relleno dentro de las mitades de calabaza.

Para terminar, se cubre la superficie con mozzarella y queso rallado.

Las calabazas rellenas vuelven al horno durante aproximadamente 10 minutos, hasta que el queso se derrita y quede ligeramente dorado.

Una vez listas, se pueden terminar con perejil fresco y servir bien calientes.