La Municipalidad de Calingasta participó del segundo taller del Plan de Manejo y Desarrollo Sostenible de la Pampa del Leoncito, donde se alcanzaron acuerdos sobre el control, los permisos, la delimitación de zonas y las condiciones de acceso al área. El intendente Sebastián Carbajal habló con DIARIO HUARPE sobre los resultados de la jornada y confirmó que todavía resta un tercer encuentro, cuya fecha será determinada.

“Fue el segundo encuentro y queda un tercer encuentro, con fecha a determinar”, señaló Carbajal. De acuerdo con el acta firmada el 18 de septiembre, durante la reunión hubo coincidencias entre los sectores participantes sobre distintas medidas destinadas a ordenar el uso de la Pampa del Leoncito.

Entre los puntos acordados se encuentra el control y la regulación de los usos, junto con la delimitación de zonas. También se estableció avanzar en un sistema de solicitud de permisos para el acceso y en la colocación de cartelería no invasiva, destinada a brindar información y reforzar la señalización patrimonial del lugar.

El documento contempla, además, definir horarios para la actividad de carrovelismo y establecer las condiciones de acceso vehicular para particulares. Estas medidas quedaron incorporadas al esquema de ordenamiento que se busca desarrollar para el área.

Los accesos que todavía generan diferencias

No todos los temas quedaron resueltos. El acta identifica dos sectores donde persisten criterios divergentes: el acceso vehicular para los prestadores de carrovelismo y el acceso sur utilizado para esa actividad.

Para avanzar sobre esas cuestiones, se solicitará asesoramiento a Vialidad Provincial y Gendarmería. También se prevé la intervención de organismos vinculados con la concientización y la señalización patrimonial, además de un posible convenio con Educación y la participación del Servicio Meteorológico Nacional.

“Por primera vez en la historia de la Pampa se está trabajando en este patrimonio”, sostuvo Carbajal al destacar el proceso iniciado para establecer un esquema de manejo del área.

¿Presencia 24 horas, los 365 días?

El encuentro comenzó con un intercambio tenso entre algunos de los sectores presentes, especialmente a partir de las declaraciones que el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, había realizado el 4 de septiembre en diálogo con DIARIO HUARPE.

En aquella oportunidad, Romero se refirió a los daños sufridos por el Barreal Blanco y a las dificultades para fiscalizar un territorio con múltiples accesos. “Es muy difícil poder tener una presencia los 365 días del año, las 24 horas. Es realmente imposible”, había afirmado el funcionario al explicar las limitaciones para mantener una vigilancia permanente.

El ministro también había atribuido parte del problema a la conducta de quienes ingresan al área sin respetar las normas. “Es una cuestión cultural, grave, de personas que saben lo que significa entrar allí”, sostuvo Romero, quien consideró que las personas que cometen esas infracciones conocen el impacto de sus acciones.

Según relató Carbajal, esas declaraciones generaron cuestionamientos durante el taller. “Al principio hubo un diálogo un poco tenso por los dichos del ministro Romero. La gente presente, entre carrovelistas y prestadores turísticos, reclamaba conocer el motivo de su opinión”, explicó.

El intendente aseguró que, después del intercambio inicial, el trabajo grupal permitió encauzar las diferencias. “Posteriormente se trabajó grupalmente, se amenizó el clima y salió una jornada muy productiva”, afirmó.