Calingasta no logró superar la fase nacional para representar a la Argentina en el prestigioso certamen internacional Best Tourism Villages 2026, organizado por ONU Turismo. La noticia fue confirmada oficialmente por Emilia Bigi, directora de Cultura y Turismo de Calingasta, en una entrevista con DIARIO HUARPE. Según detalló la funcionaria, la notificación de que el departamento quedó fuera de la lista final llegó esta misma semana, luego de un proceso de evaluación técnica realizado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

Calingasta se había postulado a principios de año, siendo el único representante de la provincia de San Juan en esta edición. A pesar de las expectativas, los ocho destinos elegidos para competir a nivel mundial fueron Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe). Estos pueblos fueron seleccionados sobre un total de 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas, entre las que estaba San Juan con Calingasta.

Un proceso riguroso y una competencia federal

La postulación no fue una tarea sencilla. Bigi explicó que el municipio debió presentar un proyecto exhaustivo de más de 50 páginas que abordaba nueve áreas de evaluación establecidas por el organismo internacional. El trabajo incluyó la producción de material audiovisual, clips y fotografías específicas para cumplir con los estrictos requisitos de la convocatoria. "Es un proyecto que se trabaja con mucha anticipación", señaló la funcionaria.

Para participar, Calingasta contó con el aval de la Secretaría de Turismo provincial, requisito indispensable para validar la postulación ante la Nación. No obstante, los equipos técnicos nacionales priorizaron otros destinos que, bajo su criterio, se alineaban más estrechamente con los objetivos de turismo sostenible, preservación cultural e integración comunitaria que busca el galardón.

El perfil del "Turismo Comunitario"

En sus declaraciones, Bigi analizó las posibles razones por las cuales el departamento no quedó seleccionado en esta oportunidad. La funcionaria destacó que los pueblos elegidos, especialmente los del norte del país, suelen tener un perfil de turismo comunitario y rural muy marcado y pintoresco.

"Ellos buscan un turismo más comunitario, no tanto un turismo interno o provincial como el que tenemos nosotros", reflexionó Bigi.

La evaluación de la ONU es particularmente rigurosa en cómo la actividad turística se integra con la comunidad local y cómo se preservan las tradiciones y el entorno natural. A pesar de no haber alcanzado el objetivo este año, la funcionaria subrayó que esta participación sirvió para ganar visibilidad y entender mejor las exigencias de los organismos internacionales.

Mirada hacia el futuro: revancha en 2027

Lejos de desanimarse, desde la Dirección de Cultura y Turismo de Calingasta ya tienen la mirada puesta en la próxima edición. Esta fue la primera experiencia de la actual gestión en este tipo de concursos internacionales y se tomó como un proceso de aprendizaje institucional. "Seguiremos trabajando para futuras postulaciones", aseguró Bigi, confirmando que el año que viene volverán a presentar al departamento.

La intención es comenzar el trabajo con mucha más antelación para poder enfocar los videos y el material técnico exactamente en las áreas que más valora el jurado de ONU Turismo. Mientras tanto, Calingasta continúa con su agenda habitual de actividades, que incluye festividades gauchas, eventos escolares y promociones dentro de la provincia, como la participación confirmada para el próximo 13 de junio en los festejos de la Fundación de San Juan en Concepción.

Argentina será la sede de la ceremonia de premiación de los Best Tourism Villages en diciembre de este año, donde se conocerá cuáles de los ocho seleccionados nacionales logran finalmente la distinción mundial. Para Calingasta, el desafío ahora es fortalecer su propuesta de turismo rural y comunitario para volver a intentar posicionarse en la vidriera turística más importante del mundo