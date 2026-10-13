El Gobierno de San Juan avanza con obras de defensa y mitigación en los ríos de Calingasta para reducir el riesgo de inundaciones ante las crecidas previstas para el próximo verano. Este martes 13 de octubre, el vicegobernador Fabián Martín visitó Barreal para relevar el estado de los trabajos, coordinados por el Comité de Prevención ante Eventos (Copre) y ejecutados por el Departamento de Hidráulica.

(Foto: Gobierno de San Juan)

Las intervenciones buscan orientar el desplazamiento del agua y proteger a las zonas pobladas que podrían quedar expuestas ante un aumento del caudal. Los trabajos se concentran en sectores estratégicos de Barreal y Villa Pituil.

Desvían el cauce para proteger barrios de Barreal

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra en la zona de los descargadores del canal San Guillermo. Allí, los equipos avanzan con el desvío y el enrocado del cauce hacia la margen oeste, una maniobra destinada a evitar que el río avance hacia el sector derecho.

(Foto: Gobierno de San Juan)

La intervención apunta a resguardar áreas pobladas de Barreal, en particular los barrios cercanos a calle Echeverría y la zona del matadero.

El objetivo es reforzar las defensas antes de la temporada estival, cuando se prevén crecidas que podrían incrementar la presión sobre los cauces y las zonas cercanas.

También intervienen en Villa Pituil

Durante la recorrida, Martín también se interiorizó sobre las tareas que se realizan aguas abajo, en Villa Pituil. En ese sector se trabaja sobre el cauce para favorecer su desplazamiento hacia el oeste y proteger el área de mayor concentración poblacional del distrito.

Las intervenciones forman parte de un plan preventivo que busca reducir la exposición de las comunidades ante posibles eventos hídricos.

Acopian piedras para responder ante emergencias

Como parte de la estrategia, la Provincia dispuso el acopio y la provisión continua de roca en distintas tomas de Barreal. La disponibilidad de ese material permitirá acondicionar las defensas y realizar intervenciones urgentes si las condiciones del río lo requieren.

Con estos trabajos, el Copre y el Departamento de Hidráulica buscan anticiparse a las crecidas y reforzar la protección de las zonas habitadas de Calingasta antes del próximo verano.