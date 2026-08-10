Calingasta busca endurecer las multas tras los daños en la Pampa del Leoncito

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, adelantó que pedirán modificar la ley provincial para endurecer las sanciones contra quienes provoquen daños en los patrimonios naturales de San Juan. El planteo llega después de múltiples episodios registrados en la Pampa del Leoncito, entre ellos el último caso de una camioneta que quedó atrapada a 1,5 kilómetros del ingreso tras dejar huellas de hasta 25 centímetros en el suelo protegido.

“Tenemos que modificar una ley provincial y elaborar un proyecto para que la sanción sea ejemplificadora”, sostuvo Carbajal en radio Sarmiento, quien adelantó que buscarán presentar la iniciativa ante el diputado departamental para que luego pueda ser tratada en la Cámara de Diputados.

El intendente cuestionó que las sanciones económicas actuales no guarden relación con el impacto provocado. “Tenemos también experiencia de otros hechos similares, no tan graves como este, en donde la multa fue de $1.000.000. Realmente, cuando uno se pone a pensar en esto, no concuerda el daño que se ha hecho con el costo en dinero que significa”, afirmó.

Según explicó, ese monto corresponde al máximo que puede aplicarse desde el Juzgado de Paz. Por eso, una de las alternativas que analizan es buscar que determinados casos puedan tener un tratamiento dentro de la Justicia Penal.

“Hay que modificar una ley provincial. Habría que ingresar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Lo puede hacer el diputado de Calingasta o cualquiera que quiera hacerlo”, señaló Carbajal, aunque aclaró que también intentarán consultar con la Fiscalía para determinar si el caso actual puede tener otro encuadre.

El último daño en la Pampa del Leoncito

El pedido tomó fuerza luego del último episodio, cuando una camioneta ingresó a una zona protegida y quedó atrapada debido al estado del terreno, que se encontraba congelado y saturado de agua. Las maniobras realizadas para intentar retirarla terminaron generando nuevas marcas sobre una superficie especialmente vulnerable.

Carbajal sostuvo que el impacto podría tardar décadas en revertirse. Recordó que, en un episodio anterior con UTV, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan determinaron que huellas de entre 10 y 15 centímetros podían requerir entre 40 y 60 años para recuperarse.

“En este caso creo que es mucho más. Si ustedes ven el video, está todo el perfil de la cubierta de esta camioneta enterrado. Mis pies se hundían aproximadamente unos 25 centímetros”, explicó.

Una protección que buscan ampliar

El intendente remarcó que la discusión no debería limitarse a la Pampa del Leoncito. “Es un lugar único en el mundo, es de San Juan, es de todos, y creo que entre todos los diputados podrían modificar una ley de protección”, manifestó.

“La idea es que la sanción que tenga quien cometa este tipo de daño sea ejemplificadora”, insistió Carbajal. Ahora, el municipio buscará avanzar con asesoramiento legal y elaborar el proyecto para elevarlo al diputado departamental y posteriormente llevar la propuesta a la Cámara de Diputados.