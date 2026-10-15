La familia de Alondra, la niña de ocho años que falleció en el Hospital Aldo Cantoni de Calingasta, convocó a una marcha pacífica para este viernes 16 de octubre con el objetivo de exigir justicia y esclarecer las circunstancias de su muerte. La movilización se realizará luego de que sus familiares denunciaran públicamente una presunta mala praxis médica durante la atención que recibió la menor.

La convocatoria comenzará a las 14 en la plaza departamental de Calingasta y finalizará frente al Hospital Aldo Cantoni, donde se produjo el fallecimiento. Bajo la consigna "Justicia por Alondra", familiares y vecinos fueron invitados a participar con velas y globos blancos en señal de acompañamiento y recuerdo.

"Su sonrisa también importa", expresa uno de los mensajes difundidos para convocar a la comunidad a participar de la movilización, que busca visibilizar el reclamo de la familia y obtener respuestas sobre lo ocurrido.

La comunidad de Calingasta se movilizará para acompañar a la familia de Alondra.

La denuncia de la familia por la atención médica

Según relató Julia Savela, tía de la niña, Alondra comenzó a presentar síntomas el domingo anterior a su fallecimiento. Durante los días siguientes, la menor recibió atención médica en distintas oportunidades, pero su estado de salud empeoró.

De acuerdo con el testimonio familiar, el martes por la tarde fue trasladada nuevamente a la guardia del Hospital Aldo Cantoni, donde sufrió un desmayo y posteriormente falleció.

Ante esta situación, sus familiares cuestionaron la asistencia médica recibida y denunciaron presuntas irregularidades en los procedimientos realizados. Además, manifestaron su intención de iniciar acciones legales para determinar si existió responsabilidad profesional en el fallecimiento.

La Justicia investiga la muerte de Alondra

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, que intervino para esclarecer las circunstancias del hecho.

Como primera medida, el fiscal interviniente ordenó realizar una autopsia para establecer las causas de la muerte. Hasta la mañana de este jueves 15 de octubre, la familia aguardaba los resultados de los estudios periciales.

Por el momento, la presunta mala praxis constituye una denuncia de los familiares y no una responsabilidad médica acreditada judicialmente.

Mientras avanza la investigación, Calingasta se prepara para acompañar a la familia en una movilización que tendrá como principal pedido el esclarecimiento de la muerte de Alondra.