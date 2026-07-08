En Calingasta comenzaron a implementar un innovador sistema de monitoreo fitosanitario basado en códigos QR, una herramienta que permitirá optimizar el control sanitario de los cultivos mediante el registro digital de información en tiempo real. La iniciativa fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y se desarrolla a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, en coordinación con productores agrícolas de la zona.

La puesta en marcha del sistema forma parte de un trabajo articulado con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo que proporcionó la aplicación informática utilizada para el relevamiento de datos. Con esta incorporación tecnológica, los monitoreos de campo ganan en precisión, rapidez y trazabilidad, permitiendo contar con información más confiable para la toma de decisiones.

Cada una de las trampas instaladas posee un código QR único que es escaneado directamente por el personal encargado del monitoreo. A través de la aplicación, los datos quedan registrados de manera inmediata, eliminando la necesidad de transcribir información en forma manual y reduciendo significativamente la posibilidad de errores.

Datos en tiempo real y geolocalización

Uno de los principales aportes del nuevo sistema es que cada trampa queda identificada de forma individual y vinculada a una ubicación geográfica específica. Esto permite acceder a la geolocalización exacta de los dispositivos instalados y realizar un seguimiento continuo de cada punto de monitoreo.

La digitalización del proceso facilita además la consulta inmediata de los registros obtenidos en el campo, agilizando el análisis de la información y mejorando la capacidad de respuesta ante la detección de posibles problemas fitosanitarios.

La incorporación de esta herramienta tecnológica también posibilita ordenar la información en una base de datos accesible, favoreciendo la planificación de estrategias de prevención y control sanitario en función de la evolución registrada en cada sector productivo.

Más eficiencia para el sector agrícola

Entre los beneficios que ofrece este sistema se destacan una mayor eficiencia en las tareas de campo, una reducción de errores durante la toma de datos y una mejora en la planificación de las acciones fitosanitarias. Al disponer de información organizada, georreferenciada y disponible en tiempo real, los equipos técnicos pueden optimizar el seguimiento de las condiciones sanitarias de los cultivos.

Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que esta iniciativa representa un paso importante hacia la modernización del monitoreo agrícola en Calingasta, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los organismos oficiales, los equipos técnicos y los productores.

La implementación de tecnologías digitales en las tareas de vigilancia fitosanitaria busca dotar al sistema productivo de herramientas más eficientes, que permitan mejorar la prevención, fortalecer la sanidad vegetal y acompañar el desarrollo de una agricultura cada vez más precisa y sustentable en el departamento.