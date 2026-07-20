Las intensas nevadas y lluvias que azotan la zona cordillerana de San Juan han activado un complejo protocolo de emergencia para proteger a los habitantes de las zonas más vulnerables. En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Protección Civil de la provincia, Carlos Heredia, brindó precisiones sobre la situación crítica que atraviesan los departamentos de Calingasta e Iglesia, los más afectados por el fenómeno meteorológico. Según informó el funcionario, el panorama se ha agravado en las últimas horas debido a un incremento significativo en la acumulación de nieve, que en sectores altos ha alcanzado entre 60 y 80 centímetros de altura.

Esta contingencia climática ha obligado a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas y de emergencia. En el departamento Iglesia, específicamente en las zonas de Pismantita y Bauchaceta, se desarrolla un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la municipalidad para poner a resguardo a los puesteros locales. Heredia explicó que, si bien parte de las familias ya habían sido trasladadas anteriormente, la permanencia de los trabajadores rurales en los puestos representaba un riesgo inminente para sus vidas tras la fuerte nevada registrada entre la tarde y la noche de ayer. Hasta el momento, el número total de evacuados en Iglesia se estima en unas 15 personas. Por su parte, en el departamento Calingasta se ha registrado la evacuación de dos familias.

Además del despliegue de rescate en terreno, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en coordinación con los municipios, mantiene una asistencia permanente para familias que residen en viviendas precarias, distribuyendo insumos esenciales para mitigar los efectos de la lluvia y la nieve.

En cuanto a la conectividad vial, el estado de los caminos es sumamente delicado. Heredia confirmó que las rutas que unen la Ciudad de San Juan con Iglesia a través de El Colorado, así como la conexión con Calingasta por la Quebrada de las Burras, se encuentran actualmente intransitables. La acumulación de hielo y nieve sobre la capa asfáltica imposibilita la circulación segura de vehículos convencionales. Asimismo, se informó que la ruta hacia Calingasta por la vía de Uspallata también permanece cortada en su conexión con la provincia de Mendoza.

Operativos de rescate en la alta montaña

El trabajo en la zona de Iglesia ha sido ininterrumpido. La intervención de las fuerzas de seguridad y el personal municipal es clave para llegar a los puntos más aislados. Carlos Heredia destacó que la prioridad absoluta es la evacuación de los puesteros que quedaron atrapados por la altura de la nieve en Pismantita. "Eso implica un riesgo importante para la vida", advirtió el director, justificando el despliegue de Gendarmería Nacional para extraer a estas personas de sus puestos de trabajo habituales antes de que el clima empeore o el aislamiento se vuelva total.

Estado de rutas y advertencias de seguridad

Desde el organismo provincial enfatizaron que la regla general para las rutas afectadas es la intransitabilidad. No obstante, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial se encuentran trabajando activamente con maquinaria pesada para intentar rehabilitar el tránsito en el menor tiempo posible. Heredia subrayó que, en caso de permitirse el paso bajo condiciones controladas, es obligatorio el uso de cadenas y se recomienda circular exclusivamente durante las horas del día para contar con mejor visibilidad y condiciones térmicas menos extremas.

Incidentes viales registrados

A pesar de las alertas meteorológicas, se han reportado incidentes en las rutas cordilleranas. El director de Protección Civil mencionó que durante el fin de semana se registraron imágenes de un vehículo que perdió el control en la zona de Las Coloradas, aunque afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.

Un hecho similar ocurrió en la zona de Tocota, donde un camión quedó varado debido a las condiciones del camino. En este caso, el personal de Bomberos de Iglesia, junto con Protección Civil municipal, debió intervenir para evacuar al conductor. El transporte de carga solo pudo ser removido posteriormente con el auxilio de maquinaria especializada. "Sugerimos y aconsejamos dar cumplimiento a lo que la autoridad dice con respecto a estas alertas y la no utilización de las rutas cuando presentan hielo o nieve", remarcó Heredia.

Asistencia social ante el temporal

Más allá de las evacuaciones, el Gobierno provincial mantiene el foco en la asistencia sociosanitaria. El trabajo coordinado con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano comenzó el pasado jueves, anticipándose al frente frío. Esta labor consiste principalmente en el abordaje de familias que habitan viviendas con deficiencias estructurales, a quienes se les provee de elementos para "atemperar" las inclemencias climáticas, asegurando que cuenten con abrigo y recursos frente a la persistencia del temporal en Calingasta e Iglesia.