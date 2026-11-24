La Municipalidad de Calingasta aprobó formalmente una iniciativa impulsada por referentes locales del Movimiento de Mujeres de Ni una Menos para emplazar dos Bancos Rojos en espacios públicos del departamento. El proyecto busca mantener viva la memoria colectiva y promover la reflexión frente a los femicidios y la violencia de género. La propuesta recibió el visto bueno directo del intendente Sebastián Alberto Carbajal, quien dio intervención al Departamento de Obras para avanzar con las tareas técnicas y operativas necesarias.

Según detalla la presentación oficial ingresada por mesa de entradas, los símbolos serán ubicados en dos puntos neurálgicos de la comunidad calingastina. Uno de ellos se instalará en la Plaza de Villa Calingasta en memoria de Pamela Rodríguez, mientras que el segundo tendrá su lugar en la Plazoleta Almirante Brown de Barreal para recordar a Camila Agustina Vechiarello. De esta manera, ambas localidades contarán con puntos permanentes de concientización sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

La fundamentación del pedido se apoya en los principios establecidos por la Ley Nacional 26.485 de protección integral y la Ley Micaela, que exige capacitación obligatoria en materia de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. Desde la organización destacaron que estos gestos simbólicos deben ir acompañados de políticas concretas de sensibilización y prevención. Asimismo, señalaron que la iniciativa toma como referencia experiencias exitosas que ya se replicaron en otros municipios de la provincia de San Juan.

Con la firma de autorización ya estampada en el expediente, se espera que en los próximos días las áreas municipales coordinen junto a las impulsoras los detalles finales para el emplazamiento e inauguración de ambos espacios. El documento lleva por lema Memoria, Conciencia y Compromiso, sintetizando el espíritu de una campaña internacional que busca interpelar a los vecinos en la vida cotidiana. Con este paso institucional, el departamento reafirma su compromiso comunitario para erradicar cualquier forma de agresión por motivos de género.