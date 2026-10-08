La UFI Delitos Especiales investiga a un empleado de la Municipalidad de Calingasta por una presunta maniobra irregular en el cobro de tributos municipales. Según la denuncia presentada por el intendente Sebastián Carbajal, el trabajador habría utilizado su función dentro del municipio para solicitar a una contribuyente que transfiriera el dinero correspondiente a un impuesto a una cuenta bancaria personal, en lugar de utilizar los canales oficiales de recaudación. El caso ya derivó en un allanamiento en dependencias municipales y el secuestro de documentación.

La investigación se inició a partir de la presentación realizada por el jefe comunal, quien puso en conocimiento de la Justicia una posible irregularidad en el manejo de fondos que debían ingresar a las arcas municipales.

De acuerdo con la denuncia, el empleado habría aprovechado su condición de trabajador municipal para indicarle a una contribuyente que realizara el pago mediante una transferencia electrónica a una cuenta bancaria de su titularidad.

La operación, siempre según la hipótesis que investiga la Fiscalía, se habría concretado por fuera de los mecanismos oficiales establecidos para la percepción de tributos, que contemplan el depósito en cuentas recaudadoras del municipio o el ingreso del dinero por la caja municipal.

Por ahora, no se informó qué tributo debía abonar la contribuyente, cuál fue el monto de la operación ni si existieron otros pagos realizados mediante el mismo procedimiento.

Allanamiento en la Municipalidad

A partir de la denuncia, la UFI Delitos Especiales dispuso una serie de medidas para determinar cómo habría ocurrido la maniobra y reunir elementos que permitan establecer eventuales responsabilidades penales.

Durante el 7 y 8 de octubre, el fiscal de caso Iván Grassi, acompañado por los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín, llevó adelante un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de Calingasta.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez de Garantías interviniente y permitió secuestrar documentación oficial vinculada con los hechos denunciados.

El material será analizado por los investigadores para determinar si existen elementos que permitan acreditar la presunta irregularidad y reconstruir el recorrido del dinero.

Además, durante ambas jornadas se realizaron entrevistas a distintas personas que podrían aportar información sobre las circunstancias en las que se habría solicitado y efectuado el pago.

Estas declaraciones forman parte de las medidas destinadas a esclarecer si el empleado investigado utilizó sus funciones para canalizar fondos municipales hacia una cuenta particular.

La investigación continúa

Desde la UFI Delitos Especiales confirmaron que la causa permanece en etapa investigativa y que las medidas realizadas buscan reunir pruebas para determinar si existió una conducta delictiva.

Hasta el momento, no se informó sobre detenciones ni sobre una imputación formal contra el empleado señalado en la denuncia.

La Fiscalía también aclaró que se garantizarán los derechos de todas las personas involucradas mientras avance el proceso penal.

En cuanto a los próximos pasos, el Ministerio Público Fiscal anticipó que, una vez realizada la audiencia de formalización correspondiente, el fiscal Iván Grassi estará a disposición de los medios de comunicación para responder consultas, bajo el resguardo de la investigación penal preparatoria.

La fecha de esa audiencia todavía no fue establecida.