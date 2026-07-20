El Concejo Deliberante de Calingasta aprobó por unanimidad, el jueves 16 de julio, un proyecto de comunicación que solicita al Departamento de Hidráulica de la provincia que los recursos recaudados por las concesiones de agua otorgadas a empresas mineras en el departamento se destinen prioritariamente a obras de infraestructura hídrica dentro del propio Calingasta. La iniciativa es autoría del concejal Heber Tapia, quien explicó a DIARIO HUARPE de dónde surgió la idea y qué busca cambiar. Se trata, en sus palabras, de una solicitud formal aprobada institucionalmente, más que de un reclamo.

Según relató el concejal, el proyecto nació de un dato puntual: el valor que deberá pagar el proyecto Los Azules por la concesión de agua que necesita para avanzar, estimado entre 5 y 8 millones de dólares. Ese monto llevó a Tapia a preguntarse cuántos proyectos mineros más pagan cánones similares en el departamento. La respuesta fue doce, entre exploración y explotación: entre ellos, Los Azules, Altar, Coipita, Pachón y Casposo.

Concejal calingastino Heber Tapia

"La norma legal que formulé no es solo por Azules, es por las aguas temporarias que tributan todos los proyectos mineros de Calingasta", señaló Tapia, quien admitió desconocer el monto exacto que aporta cada uno: esa información la administra Hidráulica.

El proyecto describe una red de más de 240 kilómetros de canales en el departamento, con mantenimiento atrasado y sin renovación de maquinaria. Según Tapia, la limpieza periódica de los canales -conocida como monda- se terceriza y suele hacerse fuera de término, sin retirar después el material removido. Tampoco se compró maquinaria nueva para la Junta de Riego departamental en los últimos años, ni se construyeron obras de impermeabilización o compuertas con fondos de Hidráulica, señala el concejal.

El concejal contrastó esa situación con obras hechas en otros departamentos con fondos originados en la minería de Calingasta e Iglesia, como la impermeabilización de canales en Sarmiento y Jáchal, o intervenciones en el partidor San Emiliano y el Canal Benavides. "Somos el departamento que genera ese recurso y el que menos beneficiado se ve", sostuvo.

Qué establece el proyecto

El texto pide en su primer artículo que Hidráulica "disponga la afectación de los recursos provenientes del cobro de cánones, tasas, derechos o cualquier otro concepto derivado de los permisos temporarios de uso del agua otorgados a empresas mineras" en Calingasta, con destino a obras de infraestructura y a la adquisición y mantenimiento de maquinaria. El segundo artículo detalla que esas inversiones deberían incluir construcción, ampliación e impermeabilización de canales, compuertas y defensas aluvionales. El tercero dispone que la comunicación se remita a Hidráulica, al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a la Junta Departamental de Riego de Calingasta y al Consejo del Departamento de Hidráulica.

El destino de los fondos de la concesión de Los Azules ya había generado debate en Calingasta. Días atrás, desde la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica) habían planteado que esos recursos podrían aplicarse a obras hídricas en el departamento. Poco después, la Junta de Riego de Calingasta aclaró que no había autorizado ninguna gestión vinculada al proyecto y remarcó que la decisión debe tomarse institucionalmente, a través de Hidráulica. El proyecto de Tapia se inscribe en esa línea: no busca manejar los fondos por fuera de Hidráulica, sino que el organismo priorice las obras en el departamento donde se origina el recurso.

El paso siguiente

Tapia contó que el reclamo ya había sido planteado verbalmente ante el nuevo director de Hidráulica, Ginestar, y que la comunicación aprobada busca formalizar ese pedido. También adelantó que evalúa, junto al diputado provincial por Calingasta, impulsar una modificación al Código de Aguas para que la distribución territorial de estos recursos quede establecida por ley. "Creemos que hemos dado el primer paso con esto", afirmó.