La Municipalidad de Calingasta ha puesto en marcha un plan de recuperación integral para abordar los daños causados por el reciente temporal y las intensas nevadas que afectaron a la región. A través de un despliegue coordinado, las cuadrillas municipales trabajan de manera simultánea en diversas localidades para restablecer la infraestructura básica y garantizar el bienestar de la comunidad. Los esfuerzos se centran actualmente en la transitabilidad de las rutas, el funcionamiento de los servicios públicos y el acompañamiento directo a las familias damnificadas.

Restauración de calzadas y seguridad vial

Uno de los ejes prioritarios del operativo es la recuperación de la red vial para asegurar la circulación segura de vecinos y visitantes. En la localidad de Barreal, los equipos técnicos llevaron a cabo tareas de recomposición y nivelación de la calzada en el Loteo El Mercedario, una intervención clave para mejorar la seguridad en la zona. De igual manera, en Villa Calingasta, se realizaron trabajos de relleno y nivelación en puntos críticos como el Callejón Los Lindos y el Callejón Matías Ángel, sectores que se vieron severamente afectados por el fenómeno climático. Las autoridades han solicitado a la población circular con extrema precaución en estas zonas, debido a la presencia constante de maquinaria pesada y personal trabajando en la calzada.

Restablecimiento del alumbrado público

El temporal no solo afectó las calles, sino también el tendido eléctrico y la iluminación urbana. El personal municipal continúa trabajando en la restauración del alumbrado público en distintos sectores del departamento. Estas tareas incluyen una revisión exhaustiva de las luminarias, la reparación de aquellas afectadas por el frío y la nieve, y el retiro de ramas u otros elementos que quedaron suspendidos sobre las líneas de tensión. El objetivo es recuperar de manera progresiva la iluminación en calles y espacios públicos para devolver la normalidad a los barrios urbanos.

Infraestructura escolar y social

La recuperación también ha llegado a los establecimientos educativos, fundamentales para la vida social del departamento. En el Colegio Secundario de Barreal, los equipos realizaron tareas de poda y limpieza de árboles dañados por el peso de la nieve, eliminando riesgos para los estudiantes. Por otro lado, en la Escuela José Clemente Sarmiento, ubicada en Finca de Álamos, se procedió a la restauración de un puente de acceso, respondiendo de manera inmediata a una solicitud de las autoridades escolares para garantizar el ingreso al edificio.

Asistencia directa en el territorio

El equipo municipal ha extendido su radio de acción hacia las localidades del norte del departamento, realizando operativos de asistencia en Puchuzum, Castaño Viejo y la zona de Bodega del Carmen. En estas áreas se llevaron a cabo relevamientos detallados de las viviendas y un seguimiento constante de las familias que ya habían recibido ayuda preliminar.

En cada intervención, los equipos técnicos trabajan codo a codo con los vecinos para identificar las necesidades más urgentes, planificando reparaciones habitacionales y mejoras estructurales definitivas. Mientras se avanzan en estas soluciones a largo plazo, se ha mantenido la entrega de elementos de primera necesidad, como nylon para la protección de techos y módulos de mercadería, asistiendo puntualmente a los habitantes de sectores como La Isla y Alto Verde.