La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso histórico en su proceso de expansión territorial con la inauguración de su primera sede permanente en el departamento Calingasta. La nueva Delegación Valles Sanjuaninos comenzó a funcionar en la localidad de Barreal, consolidando una presencia institucional estable que permitirá acercar carreras, capacitaciones y propuestas de formación a los habitantes del oeste sanjuanino, evitando que muchos jóvenes deban trasladarse a la Capital para continuar sus estudios.

La apertura quedó formalizada este lunes 29 de junio mediante la firma de un Acta Acuerdo entre la UNSJ y la Municipalidad de Calingasta. Además, el rector Tadeo Berenguer y el intendente Sebastián Carbajal suscribieron un convenio de préstamo de uso por dos años del edificio donde funcionará la delegación, ubicado en la antigua Casa de la Cultura de Barreal.

El jefe comunal destacó la importancia del acontecimiento para el desarrollo local. "Este paso representa un avance significativo para seguir construyendo un Calingasta con más acceso a la educación, más herramientas para el trabajo y más oportunidades de futuro", expresó Carbajal durante el acto inaugural.

Formación sin abandonar el lugar de origen

La Delegación Valles Sanjuaninos que funcionará en la actual Casa de la Cultura (ex Hotel de Barreal), permitirá ampliar la oferta educativa de la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la UNSJ en Calingasta. Actualmente ya se dictan cursos de mecánica ligera, manejo de maquinaria pesada, mantenimiento de campamentos mineros, ayudante de perforista y confección de indumentaria, propuestas vinculadas principalmente a las necesidades productivas del departamento.

La iniciativa forma parte de una política de territorialización impulsada por la universidad para acercar la educación superior a distintos puntos de San Juan. En los últimos meses la institución extendió capacitaciones hacia Chimbas, Rawson, Albardón, Ullum, Iglesia y 25 de Mayo, con ofertas adaptadas a las demandas laborales de cada comunidad.

A ese proceso también se sumó Caucete, donde recientemente se firmó un convenio para el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, una carrera de la Facultad de Ingeniería que ya despertó el interés de unos 250 postulantes y estará orientada a cubrir la demanda de los sectores minero, vial e industrial.

Amplio respaldo institucional

La inauguración reunió a las principales autoridades universitarias, encabezadas por el rector Tadeo Berenguer, la vicerrectora Andrea Leceta, la secretaria de Extensión Universitaria Laura Garcés, el coordinador académico de la Delegación Valles Sanjuaninos Camilo Suárez, la coordinadora de la Escuela de Oficios Rosana Rubiño y la secretaria Académica Rosa Ferrer.

También participaron la senadora nacional Celeste Giménez, el diputado nacional Cristian Andino y los intendentes Daniela Rodríguez (Chimbas), David Domínguez (Ullum) y Matías Espejo (Jáchal), quienes respaldaron una iniciativa que busca fortalecer el acceso a la educación pública en el interior provincial y generar mayores oportunidades de formación y desarrollo para las comunidades alejadas del Gran San Juan.