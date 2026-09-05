El cantante de música urbana Callejero Fino continuará privado de su libertad tras un nuevo revés judicial. Las autoridades desestimaron el planteo de excarcelación interpuesto recientemente por sus abogados defensores.

La estricta medida restrictiva se hizo extensiva a su primo y acompañante durante el arresto. De esta manera se ratifica la detención de ambos imputados mientras prosiguen las pericias preliminares solicitadas por la fiscalía.

El pronunciamiento judicial consideró acreditados los riesgos procesales vinculados a una eventual fuga. También se contempló la firme posibilidad de un entorpecimiento deliberado de la instrucción penal en curso.

Las condiciones en las que se produjo el arresto resultaron determinantes para fijar la actual medida cautelar. Ambos sujetos permanecerán tras las rejas a la espera de nuevos avances probatorios que esclarezcan su situación.

Detalles del operativo policial

El caso se originó cuando los involucrados circulaban a bordo de un vehículo a excesiva velocidad. Además los sospechosos transitaban por la vía pública sin la documentación reglamentaria requerida por los agentes viales.

Durante la requisa preventiva los efectivos policiales descubrieron un arma de fuego apta para el disparo. El artefacto estaba cargado con municiones y presentaba sus números de serie suprimidos mediante limado.

La tenencia de este armamento adulterado y la ausencia de permisos legítimos configuraron un escenario procesal muy complejo. La fiscalía intenta determinar la procedencia original del arma para desentrañar posibles conexiones delictivas previas.

Peritajes sobre los teléfonos incautados

El juzgado interviniente ordenó la apertura y el peritaje exhaustivo de los teléfonos móviles de los acusados. Los especialistas en cibercrimen buscan recuperar registros de comunicaciones y aplicaciones de mensajería instantánea.

El análisis de las líneas telefónicas representa una pieza probatoria clave para el cuerpo de investigadores. Sospechan que los dispositivos podrían contener datos concluyentes sobre los circuitos informales de venta de armas.

Esta medida tecnológica permitirá reconstruir las horas previas al procedimiento policial en la vía pública. Los resultados del análisis informático serán determinantes para agravar o atenuar la acusación que pesa sobre el músico.

La estrategia legal de la defensa

El equipo jurídico del artista anticipó que apelará esta denegatoria ante un tribunal de alzada. Los letrados buscan revertir la severa medida carcelaria y lograr la pronta liberación de sus defendidos.

Asimismo los abogados evalúan requerir beneficios morigeradores alternativos para los dos imputados. Entre las opciones analizan solicitar la excarcelación bajo caución real o el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El desarrollo de las medidas periciales pendientes marcará el rumbo final de esta complicada imputación penal. El avance del expediente determinará si la causa es elevada finalmente a la instancia de debate oral y público.

Por el momento el referente de la música urbana permanecerá alojado en una celda del servicio penitenciario. Este complejo episodio judicial pone en pausa todos los compromisos laborales y artísticos que el cantante tenía programados.