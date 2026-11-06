La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y Banco San Juan, integrante de la Unidad Minera de Grupo Petersen, firmaron un convenio marco de asistencia y colaboración recíproca orientado al fortalecimiento de las empresas mineras y los proveedores sanjuaninos. La alianza busca generar un espacio de trabajo conjunto entre la industria minera y el sector financiero, a partir de las necesidades reales de las empresas y proveedores que integran la cadena de valor de la provincia.

El acuerdo fue suscripto por Marcelo Álvarez, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, y Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera de Grupo Petersen y directora de Banco San Juan. El convenio establece un marco de cooperación institucional para identificar y analizar iniciativas conjuntas vinculadas con las necesidades de la industria minera y su cadena de valor, contemplando capacitaciones, intercambio de información y vinculación empresarial.

"Es fundamental generar una interacción entre las cámaras, los proveedores y el sistema financiero. Tenemos que trabajar sistemáticamente para tener un ecosistema virtuoso para todo lo que se viene en materia minera en la provincia", destacó Álvarez tras la firma del convenio.

Por su parte, Silvina Bellantig expresó: "Nuestro foco fundamental, dada nuestra presencia territorial y cercanía, está dado en acompañar la operación de cada una de las empresas y su cadena de valor".

Un puente entre la industria y la banca

Esta articulación contribuirá a fortalecer el trabajo de la Comisión de Innovación y Desarrollo de la Cámara, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias, y la identificación de iniciativas conjuntas con el sector financiero. El objetivo es claro: que las herramientas de la banca estén al servicio de las necesidades operativas y de crecimiento de la minería y sus proveedores.

En un contexto de expansión de la actividad minera en San Juan, con proyectos de cobre y oro que demandarán grandes inversiones y una cadena de valor cada vez más profesionalizada, la sinergia entre el sector productivo y el financiero aparece como un eslabón clave para el desarrollo. La firma de este convenio representa un paso concreto en esa dirección, buscando que el ecosistema minero sanjuanino tenga las herramientas necesarias para competir y crecer.