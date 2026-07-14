La Municipalidad de la Capital confirmó que el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) actualizará su aplicación desde el 22 de julio y, al mismo tiempo, reconoció que analiza un posible aumento de la tarifa del servicio. Así lo afirmó el coordinador de Gabinete, César Aguilar, quien explicó que la decisión dependerá de la evaluación de la recaudación registrada durante el último mes y aclaró que cualquier modificación será comunicada con anticipación.

"Estamos evaluando cómo fue la recaudación de este último mes y ahí determinaremos si es necesario realizar un aumento tarifario. Si se toma esa decisión, será informada con tiempo", sostuvo Aguilar en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE, al ser consultado sobre una eventual actualización del valor del SEM.

El funcionario consideró que la tarifa actual quedó por debajo de otros servicios similares, aunque remarcó que el objetivo del municipio no es únicamente incrementar los ingresos. "Hoy el valor del estacionamiento medido es muy bajo. Si uno lo compara con una playa de estacionamiento privada, la diferencia es muy grande. Sin embargo, no pasa solamente por un tema de recaudación, sino por brindar un servicio cómodo para el ciudadano", afirmó.

La actualización de la aplicación

En paralelo, Aguilar recordó que desde el 22 de julio los usuarios deberán utilizar la nueva aplicación del SEM para continuar operando con normalidad. La actualización responde a una decisión de los desarrolladores del sistema para unificar la plataforma utilizada en dispositivos Android e iPhone y solucionar inconvenientes detectados en algunos equipos.

"Quienes hoy utilizan la aplicación en Android deberán descargar la nueva versión. No cambia el usuario, la contraseña, el saldo ni el historial. Solamente deberán instalar la nueva aplicación y seleccionar la provincia de San Juan al ingresar", explicó.

Además, recomendó descargar primero la nueva aplicación y recién después eliminar la anterior para evitar inconvenientes durante la migración.

Balance del nuevo sistema

Aguilar también hizo un balance del esquema de cobro por tiempo real implementado este año y aseguró que la respuesta de los usuarios fue favorable.

"No hemos recibido quejas a través de las redes ni del sistema de reclamos. La gente paga únicamente por el tiempo que permanece estacionada y eso le resulta más conveniente", expresó.

Según indicó, esa modalidad también permitió una mayor rotación de vehículos y una mejora en la recaudación. "La mayor rotación hace que un mismo espacio pueda ser utilizado por más personas durante el día. Eso genera una mejor recaudación, pero lo más importante es ofrecer un servicio más eficiente para los vecinos", concluyó.