En un acto de reconocimiento en Valle Fértil, el histórico complejo habitacional técnicamente identificado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) como "Las Tunas A" se denominará oficialmente "Barrio Carlos Heredia". Esta modificación, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante (H.C.D.) mediante la sanción de la Ordenanza N.º 2148 H.C.D./2026, representa un hito de participación democrática, ya que responde directamente a un pedido genuino y espontáneo expresado por los habitantes del sector.

El barrio se ubica en Villa San Agustín, cabecera de Valle Fértil, y comprende las viviendas situadas en la delimitación de las calles Laprida, Juan Tomás Rojas y sus adyacencias vecinales.

La solicitud vecinal y el valor de un hombre ejemplar

La propuesta legislativa cobró forma tras una emotiva solicitud enviada por los habitantes del barrio el pasado 5 de agosto de 2026. A través de una nota formal dirigida al presidente del Concejo Deliberante, el profesor Jorge Dante Castro, los residentes expresaron su anhelo de rendir un homenaje permanente a Carlos Dante Heredia.

En su misiva, respaldada por firmas de familias de la zona, solicitaron imponer su nombre y lo definieron con orgullo como un "héroe provincial y de raíces netamente vallisto", destacando su excelencia como servidor público.

Vale recordar que Heredia, que se desempeñó como comisario general retirado de la Policía provincial, falleció en la trágica caída del helicoptero en Ischigualasto, un hecho que conmocionó de forma dolorosa a toda la comunidad de Valle Fértil y sanjuanina.

Sanción de la ordenanza y preservación de la memoria

El cuerpo legislativo dio rápido trámite a la petición de los vecinos, plasmando la voluntad popular en un texto que reconoce a Heredia como una figura querida y respetada.

La ordenanza, sancionada el 21 de agosto de 2026 por el presidente del cuerpo, Jorge Dante Castro, y la secretaria legislativa, Mónica Elizabeth Rivero, destaca los valores de humildad, solidaridad, compromiso, responsabilidad y vocación de servicio del homenajeado.

De acuerdo con lo establecido en el documento, imponer su nombre en el barrio donde transcurrió gran parte de su vida es una manera de preservar la memoria colectiva y de transmitir un ejemplo para las generaciones futuras.

Implementación de medidas y actualización de registros

Tras la sanción de la norma, se dispusieron los procedimientos para materializar el cambio de denominación. El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los recursos para colocar nuevos carteles nomencladores y señalética vial con la denominación oficial del barrio. Asimismo, la ordenanza establece remitir copias al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a la Dirección Provincial de Catastro, al Registro Civil y a las empresas de servicios esenciales. El objetivo es asegurar que el nombre "Barrio Carlos Heredia" sea incorporado definitivamente en los registros catastrales y administrativos vinculados al sector.

Un reconocimiento que trasciende las fronteras del barrio

El acto concluyó con la entrega de una copia de la ordenanza a la señora Nilda Elizondo, en representación de los vecinos que impulsaron la propuesta.

Este gesto simboliza el triunfo de una iniciativa nacida del corazón de las familias vallistas, que sienten que el nombre de Carlos Dante Heredia permanecerá unido al suelo donde dejó su huella. Paralelamente, la memoria del comisario general retirado sigue cosechando honores: la vecina comunidad de Astica mantiene vivo su recuerdo y prepara un homenaje permanente en el cuartel de Bomberos local, consolidando su legado de servicio.