La Feria Agroproductiva de San Juan despide el mes de junio con una edición especial cargada de propuestas sustentables, producción local y servicios para la comunidad. Este sábado 20 de junio, de 9:30 a 14 horas, el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo será nuevamente el punto de encuentro de productores y familias.

La jornada se desarrollará bajo el programa “Cambio Verde”, una iniciativa impulsada de manera articulada entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y el consumo responsable.

Más de 120 expositores de distintos departamentos participarán de esta edición, consolidando a la feria como uno de los espacios más importantes para la visibilización de emprendedores sanjuaninos. Los visitantes podrán acceder a una amplia variedad de productos locales como frutas, verduras, conservas, dulces, panificados, vinos, aceite de oliva, miel y plantas.

Uno de los ejes centrales será el programa “Cambio Verde”. En este marco, quienes acerquen 20 materiales reciclables podrán acceder a vouchers para canjear por productos dentro de la feria, promoviendo la separación de residuos y la economía circular. También se recibirán RAEEs para su correcta disposición, junto con la participación del Parque de la Biodiversidad.

El componente sanitario tendrá un rol destacado con la presencia de un Vacunatorio Móvil para la actualización gratuita del calendario de vacunación. Además, se realizarán controles de composición corporal y actividades de educación alimentaria, en conjunto con equipos del Ministerio de Salud.

A esto se sumará la participación de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que brindará asesoramiento sobre la Tarjeta SUBE, y la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, con recomendaciones vinculadas a la campaña invernal de cítricos.

Con actividades recreativas, juegos educativos y una fuerte impronta ambiental, la Feria Agroproductiva cierra junio reafirmando su rol como espacio de encuentro entre producción, salud y sustentabilidad en San Juan.