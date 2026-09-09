El proyecto de reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) propone crear cupos especiales y prioritarios dentro de sus programas habitacionales para determinados sectores considerados de vulnerabilidad o de interés social.

El texto establece que esos cupos no podrán superar el 20% del total de los programas habitacionales. No se trata, por lo tanto, de reservar el 20% de todas las viviendas en cualquier circunstancia, sino de fijar un límite máximo para este mecanismo dentro de los programas del organismo.

Entre los grupos que la iniciativa propone considerar prioritarios aparecen las personas con discapacidad y las familias que tengan entre sus integrantes a una persona con discapacidad.

También se incluye a las mujeres jefas de hogar que sean responsables exclusivas de su grupo familiar.

El proyecto suma además a integrantes de las fuerzas de seguridad que tengan residencia y actividad en San Juan, docentes que residan y trabajen en la provincia e integrantes del sistema sanitario que cumplan esas mismas condiciones.

La asignación de estos cupos no quedaría librada a una decisión discrecional. El proyecto establece que deberá realizarse con criterios objetivos, transparentes y verificables, garantizando condiciones de igualdad dentro de cada categoría y priorizando los casos de mayor necesidad habitacional.

El porcentaje concreto que corresponderá a cada grupo no está definido en el proyecto. Esa distribución quedaría para la reglamentación, que también deberá establecer los requisitos para acreditar cada situación y los mecanismos de evaluación.

De aprobarse la reforma, el IPV tendría así un mecanismo diferenciado dentro de sus programas para atender determinados grupos, sin que ese cupo pueda superar el 20% del total.