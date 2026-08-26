El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, desmintió categóricamente la teoría oficialista sobre el origen de las deudas hogareñas y sostuvo que el endeudamiento de las familias no responde a gastos de lujo, sino a la “caída del poder adquisitivo que obliga a financiar productos básicos como alimentos y remedio”.

Al respecto, reafirmó que la crisis del consumo “es un fenómeno estructural que atraviesa a todos los sectores productivos de la Argentina” y desestimó que el comercio electrónico pueda compensar el desplome de las ventas físicas.

El representante de las pequeñas y medianas empresas describió un escenario de recesión generalizada que afecta a todo el territorio nacional, donde el estancamiento del mercado interno y la falta de incentivos estatales impiden que la actividad económica repunte.

En diálogo con Radio Rivadavia, Femenía subrayó que la supuesta reactivación “no llega a la economía real”, advirtiendo al mismo tiempo que “los altos costos logísticos y la presión tributaria están asfixiando a las pequeñas empresas, provocando el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo genuinos”.

Al evaluar las causas profundas del fenómeno, el dirigente señaló que el proceso deviene desde el año pasado y explicó: “Tengamos en cuenta que hubo un rebote de la economía entre fines del 2024 y los primeros meses del 2025 y mucha gente utilizó la tarjeta. El crédito es una gran herramienta para impulsar el consumo, pero después de ahí se vino un proceso que tuvo que ver con suba de tasas y con límite a las paritarias”.

Finalmente, en esa misma línea, remarcó que el problema se concentró en la pérdida de ingresos al manifestar: “Eso produjo un atraso de los sueldos. Creo que el origen está ahí. Cuesta mucho llegar a fin de mes, el sueldo evidentemente no alcanza. Hay una restricción de ingresos en la clase media trabajadora y esto se nota porque no hay consumo”.