CAME pidió a Caputo frenar embargos y multas de ARCA a las pymes

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda los embargos y no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas durante el período de espera previsto en el proyecto que busca modificar la Ley de Inocencia Fiscal.

El planteo fue presentado luego de que Caputo anunciara el envío de la iniciativa al Congreso. Desde la entidad señalaron que, mientras se define el nuevo marco normativo, las pymes necesitan medidas que les permitan afrontar sus obligaciones sin afrontar sanciones inmediatas.

Además de la suspensión de embargos y multas, CAME propuso que aquellos contribuyentes que regularicen la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores al período de espera accedan a una reducción del 50% de la multa correspondiente. Según la propuesta, la sanción completa recién debería aplicarse una vez vencido ese plazo.

El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, también solicitó la implementación de un régimen especial de facilidades de pago. La iniciativa contempla planes de hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

Según explicó, el esquema debería incluir las deudas vencidas al 31 de mayo de este año, así como también los planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.

El pedido se produce en un contexto marcado por la caída del consumo y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos. En ese escenario, la entidad empresaria advirtió sobre el impacto que la presión fiscal tiene sobre las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con datos citados por CAME, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia se registró una reducción de 24.437 empresas empleadoras, equivalente al 4,8% del total. El dato surge de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y fue difundido por la fundación Fundar.

La entidad sostuvo que las medidas solicitadas apuntan a preservar el entramado productivo, mejorar la competitividad de las pymes y generar condiciones que favorezcan su continuidad en un contexto económico desafiante.