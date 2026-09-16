Los restos de Camila Vecchiarello, la joven asesinada en Barreal, fueron trasladados a Rosario, su ciudad natal, donde familiares y seres queridos le dieron el último adiós en medio de un profundo dolor. Mientras tanto, la investigación por el femicidio continúa en San Juan y sumó nuevos testimonios del entorno de la víctima.

El padre y un hermano de Camila fueron quienes viajaron a San Juan y, una vez finalizadas la autopsia y las pericias correspondientes, recibieron el cuerpo para trasladarlo hacia Santa Fe. La despedida se realizó en Rosario, donde la joven tenía gran parte de sus vínculos familiares y afectivos.

Antes de regresar, ambos familiares declararon ante la UFI Delitos Especiales. De acuerdo con lo informado por el ayudante fiscal César Recio, manifestaron que desconocían lo que ocurría puertas adentro de la relación entre Camila y Carlos Gonzalo Rivero, actualmente imputado por el crimen.

“Básicamente no tenían idea de nada de la situación familiar de esta gente”, explicó Recio. Según la información incorporada a la investigación, los familiares sabían que la pareja se había conocido en San Juan durante su formación para ingresar a Gendarmería Nacional y que posteriormente se había casado. El contacto con Rivero, sin embargo, habría sido limitado.

La Fiscalía no descarta volver a citar a los familiares ni convocar a otras personas del entorno de Camila con el objetivo de reconstruir cómo era la relación y determinar si existieron situaciones previas que puedan resultar relevantes para la causa. También se les informó sobre la posibilidad de constituirse como querellantes.

La causa tuvo este miércoles otro avance clave. Rivero fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El juez de Garantías Federico Rodríguez dispuso un año de prisión preventiva y fijó el mismo plazo para la investigación penal preparatoria.

Camila tenía 26 años y se encontraba en Barreal realizando su formación para ingresar a Gendarmería Nacional. Su muerte generó una fuerte conmoción tanto en Calingasta como en Rosario, mientras familiares, amigos y vecinos mantienen el pedido de justicia.