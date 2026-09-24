La enfermedad de Alzheimer no afecta solamente a quien recibe un diagnóstico: también transforma la vida de familiares y cuidadores. En el marco del mes de concientización, la doctora Luciana Vita, neuropsicóloga y miembro de la Fundación Alzheimer San Juan, explicó en Salud & Bienestar por qué hablar de salud cerebral desde edades tempranas y acompañar a las familias es parte de una tarea comunitaria.

“El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y que tiene como principal síntoma el olvido, los problemas de memoria”, señaló Vita. La enfermedad es la forma más frecuente de demencia y la edad constituye su principal factor de riesgo. La concientización adquiere un papel central para consultar ante señales de alerta y promover hábitos que contribuyan al cuidado cerebral.

Cuidar el cerebro durante toda la vida

Para Vita, la salud cerebral no depende únicamente de la ausencia de una enfermedad.

Luciana Vita, neuropsicóloga

“La salud de nuestro cerebro se construye durante toda la vida y depende de un montón de cosas que exceden a lo médico solamente”, explicó.

La prevención, por eso, no debería comenzar cuando aparecen los primeros problemas de memoria. Entre las señales que deberían motivar una consulta se encuentran los cambios persistentes en la memoria, la conducta o el lenguaje, especialmente cuando empiezan a interferir con actividades que antes se realizaban con normalidad.

“Apenas algo nos parece que no está siendo normal o esperable y que además está impactando en la vida diaria, eso sí ya nos tiene que alertar para hacer una consulta con un especialista”, indicó.

Una caminata para hacer visible la causa

En San Juan, la concientización y el acompañamiento tendrán un nuevo punto de encuentro con la 18° Caminata Nacional por el Alzheimer, una iniciativa que reúne a instituciones educativas, profesionales de la salud, municipios, organizaciones y familias. “Ya lo sentimos que es una caminata de todo San Juan”, expresó Vita sobre el crecimiento de la propuesta.

La actividad será el 26 de septiembre, desde las 10, en el Parque de Mayo, con punto de encuentro en el Monumento al Deporte. Habrá una feria con organizaciones que trabajan con adultos mayores y personas con Alzheimer, además de charlas e intervenciones artísticas. La invitación busca trascender el diagnóstico y promover una comunidad que acompañe, integre y genere espacios de participación para todos.

La especialista también remarcó que una persona con Alzheimer puede beneficiarse de mantenerse socialmente conectada y físicamente activa dentro de sus posibilidades. “Todo eso va a mejorar indefectiblemente su calidad de vida”, sostuvo. Para las familias, el mensaje es también una invitación concreta a no aislar a quien atraviesa la enfermedad y a su entorno y a sostener su participación en la vida comunitaria.

De este modo, caminar se convierte en mucho más que una actividad simbólica y colectiva: es una manera de poner en movimiento la conversación sobre prevención, diagnóstico, acompañamiento y salud cerebral en San Juan, entendiendo que cuidar el cerebro es una tarea que empieza mucho antes de que aparezcan los olvidos.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.