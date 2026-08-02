Una pequeña lesión que no desaparece, un bulto, una llaga que tarda en cicatrizar o una molestia persistente pueden parecer problemas menores. Sin embargo, cuando estos signos permanecen en el tiempo, es fundamental consultar con un odontólogo. La detección precoz es una de las herramientas más eficaces para prevenir complicaciones asociadas al cáncer bucal, una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, ofrece mayores posibilidades de tratamiento.

En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, nos visita el doctor Fabio Galdeano, odontólogo, quien destacó que la prevención y el control periódico son fundamentales para cuidar la salud de la boca.

"La palabra cáncer muchas veces nos genera mucho miedo, pero sí tenemos que saber que lo más importante de esto es el cuidado y la prevención", explicó el profesional al comenzar la entrevista.

Una lesión que no cicatriza siempre merece atención

El especialista señaló que el cáncer bucal suele desarrollarse a partir de alteraciones en las células de la mucosa oral. Antes de llegar a esa instancia pueden aparecer lesiones precancerosas que, si se detectan oportunamente, permiten actuar antes de que la enfermedad avance.

Por eso insistió en una recomendación sencilla: prestar atención a cualquier cambio que aparezca dentro de la boca.

"Si encontramos en boca algo que nos llame la atención y permanece más de 7 a 10 días, sí o sí debemos consultar con el odontólogo", afirmó.

El control comienza en casa mediante un autoexamen que cualquier persona puede realizar frente al espejo. Consiste en observar labios, lengua, mejillas y paladar, además de palpar el cuello y el interior de la boca para identificar bultos, heridas o zonas endurecidas que no estaban presentes anteriormente.

A este hábito debe sumarse la consulta odontológica periódica, que según el riesgo de cada paciente puede realizarse cada tres o seis meses.

Los factores que aumentan el riesgo

Durante la entrevista, Galdeano explicó que existen distintos factores capaces de provocar lesiones crónicas en la boca. Entre ellos mencionó las prótesis mal adaptadas, dientes fracturados con bordes filosos, caries extensas o muelas del juicio que generan traumatismos constantes sobre la lengua o los cachetes.

También destacó la importancia de mantener los labios correctamente humectados, especialmente en zonas de clima seco, ya que la resequedad favorece la aparición de grietas y lesiones persistentes.

El tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo, aunque aclaró que el cáncer bucal también puede desarrollarse en personas que nunca fumaron.

Otro hábito frecuente que merece atención es consumir mate con agua demasiado caliente. El odontólogo explicó que el calor excesivo produce irritaciones repetidas sobre los tejidos de la boca y el organismo responde formando tejidos más resistentes que, con el paso del tiempo, podrían sufrir modificaciones.

"Es importantísimo que cuando encontremos algo que nos llame la atención en boca y no curó más allá de los 5 a 10 días, consultar con el odontólogo", remarcó.

El mensaje final fue claro: no minimizar las lesiones ni esperar que desaparezcan solas. La observación cotidiana, el autoexamen, los controles odontológicos y la consulta temprana ante cualquier cambio constituyen las mejores herramientas para prevenir el cáncer bucal y proteger la salud. Detectar una lesión a tiempo puede hacer una diferencia decisiva en la calidad de vida del paciente.