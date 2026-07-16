El Senado de la Nación aprobó este jueves los 26 ascensos solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para funcionarios del Servicio Exterior Argentino. Los pliegos fueron respaldados por unanimidad, con 67 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones, durante la sesión en la que la Cámara alta también trató designaciones judiciales.

Los ascensos quedaron distribuidos en seis expedientes que contemplan promociones a distintas categorías del escalafón diplomático, algunas con vigencia retroactiva al 1 de enero de 2024 y otras con efecto desde el 1 de enero de 2025.

Entre las promociones más relevantes figura el ascenso a la categoría A, correspondiente al rango de embajador extraordinario y plenipotenciario. En ese grupo fueron promovidos Fausto López Crozet, Estela Millicay Resquin y Santiago Villalba Díaz, con vigencia retroactiva a enero de 2024.

En otro expediente también recibieron el ascenso a esa misma categoría Fernando Brun, Manuel Balaguer Salas y Federico González Perini, aunque en este caso con efectos administrativos a partir del 1 de enero de 2025.

La Cámara alta también aprobó promociones desde la categoría C a la categoría B, correspondiente al cargo de ministro plenipotenciario de Primera Clase. Con retroactividad a 2024 fueron ascendidos Francisco Tropepi, Juan Manuel Navarro, Martín Soto, María Jimena Schiaffino, Juan Manuel Cortelletti, Natalia Gunski y Silvina Khatcherian.

A ese grupo se sumaron Marco Stancanelli, Guillermo Rodolico, Paulo Zappia y Pablo Hartstein, cuyos ascensos tendrán vigencia desde el inicio de 2025.

Por otra parte, el Senado dio luz verde a los ascensos desde la categoría D a un total de diez funcionarios diplomáticos. En el primer grupo fueron promovidos Julia Hoppstock, Gonzalo Fernández Suárez, Leandro Abbenante, Natalia Handrujovicz y Sergio Kremer, con efecto retroactivo a enero de 2024.

En tanto, Rodrigo Conde Garrido, Daniela Jaite, Mariana Eyharchet, Paula Favier y Bibiana Brest obtuvieron la misma promoción, aunque con vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

La aprobación de estos pliegos representa un paso administrativo clave para la carrera diplomática de los funcionarios involucrados, ya que los ascensos requieren el acuerdo del Senado para hacerse efectivos.

Durante el tratamiento también hubo cuestionamientos desde el bloque de Unión por la Patria, cuyos legisladores señalaron que otros expedientes vinculados con designaciones y ascensos no llegaron al recinto para ser considerados en esta sesión. Pese a ese planteo, los seis expedientes impulsados por Cancillería fueron aprobados sin objeciones y con el respaldo unánime de todos los bloques presentes.