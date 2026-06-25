En una nueva emisión de Salud & Bienestar, programa que se transmite por HUARPE TV, la doctora Florencia Vila, especialista en cannabis medicinal, abordó uno de los temas que más interés y dudas genera entre pacientes y familias: el uso terapéutico del cannabis, sus indicaciones, los diferentes preparados disponibles y la importancia del seguimiento profesional.

La especialista remarcó desde el inicio una diferencia fundamental: el cannabis medicinal no debe confundirse con el consumo recreativo. “La principal diferencia es que es un tratamiento crónico, un tratamiento para todos los días”, explicó. Además, señaló que la vía de administración también cambia, ya que en medicina se utilizan principalmente aceites sublinguales y, en algunos casos, vaporización controlada o aplicaciones locales.

Durante la entrevista, Vila destacó que el abordaje comienza con una evaluación integral del paciente. Lejos de limitarse a un síntoma puntual, el análisis contempla hábitos cotidianos, calidad del sueño, alimentación, actividad física, exposición al sol y entorno familiar. “Literalmente todo”, resumió al describir la primera consulta, que suele extenderse durante más de una hora.

Un tratamiento personalizado y supervisado

Uno de los conceptos centrales que remarcó la profesional es que no existen dosis universales. Cada persona responde de manera diferente y requiere un seguimiento constante para evaluar beneficios, ajustes y posibles efectos adversos.

“Es súper importante y una de las claves para que el tratamiento funcione, para ver verdaderos cambios, es que esté supervisado y en seguimiento con un profesional médico en el área”, afirmó.

Según explicó, muchos de los preparados utilizados son aceites denominados full spectrum, elaborados a partir de la planta completa y que contienen múltiples compuestos activos. Esto obliga a personalizar la indicación según las características y necesidades de cada paciente.

La especialista también advirtió sobre los riesgos de adquirir productos sin controles de calidad. “Yo necesito saber qué tiene ese aceite, qué cantidad de cannabinoides tiene, en porcentajes, en concentración, para poder hacer un real tratamiento del paciente”, sostuvo.

Más calidad de vida para pacientes crónicos

Respecto de las consultas más frecuentes, Vila señaló que predominan los casos de insomnio, ansiedad y alteraciones del estado de ánimo. También recibe pacientes con enfermedades crónicas que buscan mejorar síntomas asociados a sus patologías.

La médica explicó que el cannabis medicinal no suele actuar directamente sobre la enfermedad de base, sino que funciona como una herramienta complementaria para aliviar molestias y mejorar la calidad de vida. “El cannabis apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, aseguró.

Entre los beneficios más observados mencionó la mejora del descanso nocturno, la reducción de la ansiedad, el alivio de dolores neuropáticos y la disminución de procesos inflamatorios. Sin embargo, insistió en que estos resultados forman parte de un plan terapéutico más amplio que incluye hábitos saludables, ejercicio físico, nutrición adecuada y, en algunos casos, suplementación específica.

Antes de finalizar, Vila dejó un mensaje para quienes aún tienen dudas o prejuicios sobre esta alternativa terapéutica. “Es una medicina que ha llegado para quedarse”, expresó. Y agregó: “Que no tengan miedo, pero siempre con seguimiento médico”.