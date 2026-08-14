La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 59,1% en junio, según informó este viernes el Indec. El indicador registró una mejora de 0,8 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando había llegado al 58,3%, y de 0,2 puntos frente a junio de 2025.

El índice refleja qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales se encuentra efectivamente en uso. Aunque mostró una mejora mensual e interanual, el nivel general continúa bajo en términos históricos, en un escenario marcado por una menor demanda y retrocesos en distintos sectores productivos.

De los 12 bloques industriales analizados, siete registraron aumentos interanuales en la utilización de su capacidad instalada, mientras que cinco presentaron caídas.

Refinación de petróleo, al frente

Los sectores que se ubicaron por encima del promedio general del 59,1% fueron refinación del petróleo, con 86,7%; industrias metálicas básicas, 68,7%; sustancias y productos químicos, 67%; papel y cartón, 66,2%; y productos alimenticios y bebidas, 64,4%.

En el otro extremo, por debajo del promedio se ubicaron edición e impresión (53,5%), productos minerales no metálicos (51,8%), productos textiles (46,6%), productos del tabaco (46,3%), industria automotriz (45,5%), metalmecánica excepto automotores (41,5%) y productos de caucho y plástico (41%).

Los sectores que más mejoraron

Entre las principales variaciones positivas interanuales se destacaron las industrias metálicas básicas, que utilizaron el 68,7% de su capacidad instalada, frente al 64,3% registrado en junio del año pasado.

Según explicó el Indec, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo aumentó 8,2% interanual durante junio.

También mejoró el sector de alimentos y bebidas, que pasó de utilizar el 62,7% de su capacidad en junio de 2025 al 64,4% este año. El organismo vinculó este crecimiento con una mayor molienda de oleaginosas: la elaboración de aceites y subproductos de soja aumentó 3,1% y la de girasol, 15,6%.

La refinación de petróleo también registró una mejora, al pasar del 83,2% al 86,7% interanual, impulsada por un mayor procesamiento de petróleo crudo.

Metalmecánica y automotriz, entre las caídas

Entre los sectores que retrocedieron se destacó la industria metalmecánica, sin incluir automotores, que utilizó el 41,5% de su capacidad instalada en junio, frente al 45,6% del mismo mes de 2025.

El Indec relacionó esta caída con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

La industria automotriz también registró una baja significativa. Su utilización de la capacidad instalada fue del 45,5%, frente al 52% de junio del año pasado.

En este caso, el organismo explicó que la disminución estuvo asociada con la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.