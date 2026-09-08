La Municipalidad de la Ciudad de San Juan abrió este martes 8 de septiembre las inscripciones para una serie de cursos gratuitos orientados a la minería y las obras civiles, dos sectores que concentran una creciente demanda de mano de obra en la provincia.

La propuesta está destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años que residan en Capital y busca brindar herramientas técnicas y administrativas que permitan mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Las clases comenzarán el próximo 15 de septiembre.

Las inscripciones se reciben de 8:30 a 12:30 en la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, ubicada en Mitre 647 este. Para anotarse, los interesados deberán presentar el DNI, acreditar domicilio en Capital y contar con el nivel secundario completo.

Los cursos disponibles son:

Volantes en obras civiles y minería.

Soldadura de geomembrana.

Auxiliar de perforista.

Operador logístico.

Auxiliar en minería y geología.

Higiene y seguridad en minería.

Recursos Humanos en minería.

Desde el municipio indicaron que la iniciativa apunta a acompañar a los jóvenes del departamento con formación específica para actividades que actualmente demandan distintos perfiles laborales en San Juan.

Para obtener mayor información sobre las capacitaciones o el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse al 4309659 o mediante WhatsApp al 2645899974.