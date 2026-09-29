La Municipalidad de la Ciudad de San Juan recibió un reconocimiento nacional por su programa “Economía Circular e Inclusión”, una iniciativa que busca transformar materiales que ya no utilizan las empresas en nuevos productos con valor económico y social.

El proyecto fue distinguido en la 4.ª edición del Premio Nacional Argentina Economía Circular 2026, realizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La Ciudad de San Juan fue uno de los 13 proyectos seleccionados entre 200 instituciones de todo el país.

La propuesta se basa en un modelo de articulación entre el sector público, empresas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad. El objetivo es que materiales que podrían terminar convertidos en residuos puedan ser recuperados y utilizados para desarrollar nuevos productos.

Del descarte a nuevos productos

El programa permite recuperar materiales como madera, telas, cuero, vidrio, metales y otros sobrantes de procesos productivos. En lugar de ser descartados, estos elementos son entregados a instituciones que cuentan con proyectos productivos.

A partir de esos materiales se elaboran productos que posteriormente pueden ser comercializados. De esta manera, la iniciativa combina tres ejes: economía circular, inclusión laboral y generación de ingresos.

Actualmente, el programa articula a empresas de la Ciudad con instituciones que desarrollan distintas actividades productivas.

Entre las experiencias se encuentran trabajos de carpintería, herrería, costura, cerámica, vitrofusión, vivero y sublimación, además de otras propuestas.

Una experiencia que ya llegó a una feria

Una de las primeras experiencias del programa fue la Feria de Economía Circular e Inclusión, realizada en el Centro Cultural Estación San Martín.

En ese espacio, las instituciones participantes pudieron exhibir y comercializar productos elaborados a partir de materiales recuperados.

La iniciativa busca así cerrar el circuito: empresas que cuentan con materiales que ya no utilizan pueden destinarlos a instituciones que los transforman y, a través de ese proceso, generar nuevos productos y oportunidades.

Un reconocimiento al trabajo conjunto

El Premio Nacional Argentina Economía Circular distingue proyectos que impulsan modelos de producción y consumo basados en la reutilización, recuperación y valorización de recursos.

Para la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la distinción representa además una posibilidad de visibilizar a nivel nacional un programa que busca vincular sustentabilidad e inclusión.

El reconocimiento pone en el centro a los distintos actores que forman parte de la propuesta: las empresas que aportan los materiales, las instituciones que desarrollan los proyectos productivos y las personas que participan de esas iniciativas.

Así, lo que antes podía ser considerado un descarte encuentra un nuevo destino y se convierte en materia prima para generar productos, actividad económica y espacios de inclusión.