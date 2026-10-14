La Municipalidad de Capital perdió más de dos puntos de coparticipación tras los cambios en la distribución vinculados con el censo de 2021. El secretario de Gobierno, Juan Sansó, explicó que esa reducción representa menos recursos para el departamento, que además debe afrontar los gastos de los servicios utilizados por más de 200.000 personas que ingresan diariamente a la ciudad.

El funcionario sostuvo que la cantidad de personas que llegan a Capital para trabajar, realizar trámites o utilizar sus espacios públicos debería tenerse en cuenta al momento de distribuir los fondos provinciales. Aunque no todas viven en el departamento, su circulación genera una demanda adicional sobre la infraestructura y los servicios municipales.

“Los gastos que genera la cantidad de gente que ingresa, más de 200 mil personas que ingresan diariamente a Capital, genera mayor gasto en todo lo que tiene que ver con pavimento, en la recolección”, explicó Sansó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El planteo apunta a una particularidad de la Capital sanjuanina: además de atender a sus residentes, debe mantener las calles, recolectar los residuos y sostener los servicios de una ciudad que recibe diariamente a una población numerosa proveniente de otros departamentos.

Para Sansó, esa situación no fue contemplada cuando se discutió la distribución de la coparticipación. Por eso, consideró que el tema debería volver a plantearse en la Legislatura.

“Es un punto que, por ahí, en el momento cuando se discutió la ley de coparticipación, no se tuvo en cuenta”, afirmó. En ese sentido, señaló que el diputado departamental podría llevar el reclamo a la Cámara de Diputados.

El secretario de Gobierno también se refirió a la magnitud de los recursos que el municipio dejó de recibir. “Se sacaron dos puntos y pico de coparticipación. Era mucha plata que no está ingresando a Capital”, sostuvo.

A esa reducción se suma otra dificultad para las cuentas municipales: la recuperación de las tasas no atraviesa su mejor momento. Sansó señaló que, frente a ese escenario, la gestión debe administrar los ingresos disponibles para sostener los servicios y ejecutar las obras previstas.

“Se trabaja con el presupuesto que hay y se está tratando de eficientizar lo máximo posible con los ingresos que cada vecino de Capital aporta para hacer las distintas obras y mantener los servicios que tiene la municipalidad”, afirmó.

El reclamo del municipio se centra en que la distribución de los recursos contemple no solo la población residente, sino también los gastos que genera el movimiento diario de personas. La intención es que esa demanda se incorpore a la discusión sobre la coparticipación provincial.

Textuales

Juan Sansó / Secretario de Gobierno de Capital