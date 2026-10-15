La Municipalidad de Capital reforzó los trabajos preventivos ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Las tareas combinan obras para facilitar el escurrimiento del agua con relevamientos sociales y la compra de materiales para asistir a las familias que puedan resultar afectadas.

El secretario de Gobierno, Juan Sansó, explicó que el municipio está recorriendo las zonas más vulnerables para conocer las condiciones en las que viven sus habitantes y anticiparse a posibles emergencias. Entre los sectores que requieren mayor atención mencionó la zona norte, cerca de avenida Benavídez, y el sur, en Trinidad.

“Nosotros tenemos dentro de lo que es Capital zonas más vulnerables, toda la zona norte pegado ahí al Benavídez y la zona sur allá en Trinidad”, señaló.

Personal de la Dirección de Comunidades, Salud y Defensa Civil participa de los relevamientos para identificar las viviendas donde conviven dos o tres familias y registrar la presencia de chicos, adultos y personas con discapacidad.

Sansó también indicó que el municipio destinó parte del presupuesto disponible hasta fin de año a la prevención. Entre las compras previstas mencionó nailon, palos y mercadería para atender las necesidades de las familias que requieran asistencia. La planificación contempla tanto la ayuda social como las obras necesarias para reducir los riesgos.

En paralelo, el subsecretario de Servicios y Ambiente, Lisandro Cevinelli, detalló en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV, que los trabajos que se realizan para mejorar el drenaje de la ciudad. Las tareas incluyen la limpieza de desagües subterráneos, bocas de tormenta y acequias, con el objetivo de que el agua pueda circular y evacuarse rápidamente durante las precipitaciones.

“Estamos realizando todas las limpiezas, tanto desagües, bocas de tormenta, los principales desagües que tiene la ciudad”, explicó.

Uno de los puntos de atención son las bocas de tormenta que quedaron tapadas durante las tareas de repavimentación. Según Cevinelli, la empresa responsable ya está trabajando para destaparlas y restablecer su funcionamiento. También señaló que se realiza una limpieza periódica de las acequias, donde suele acumularse basura que dificulta el escurrimiento.

El municipio, además, identificó más de 25 puntos críticos donde se trabaja para disminuir los anegamientos. En algunos sectores se construyeron pozos blancos, estructuras que permiten infiltrar el agua en el terreno, como alternativa en lugares donde no hay acequias o existen dificultades para evacuar las precipitaciones.

Cevinelli advirtió que no se puede anticipar con precisión cuánto lloverá, aunque los pronósticos indican que las precipitaciones podrían concentrarse en períodos cortos. Esa situación aumenta el riesgo de que algunas calles se aneguen si cae mucha agua en poco tiempo.

“Nosotros estamos trabajando en los desagües para que la ciudad evacue rápidamente”, afirmó.

Por último, pidió la colaboración de los vecinos con la limpieza de las acequias y el mantenimiento de los desagües de sus viviendas. Recomendó revisar los techos y las membranas para prevenir filtraciones y recordó que, además de las obras municipales, el cuidado de cada propiedad también forma parte de la prevención.

Textuales

Juan Sansó / Secretario de Gobierno

“Tenemos dentro de lo que es Capital zonas más vulnerables, toda la zona norte pegado ahí al Benavídez y la zona sur allá en Trinidad”.

Lisandro Cevinelli / Subsecretario de Servicios y Ambiente