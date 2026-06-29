La Ley de Desarrollo comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados de San Juan y recibió el respaldo de Casemi y Caprimsa. Sin embargo, ambas entidades coincidieron en que el proyecto todavía puede perfeccionarse y plantearon la necesidad de introducir modificaciones para garantizar que las cámaras de proveedores tengan una participación institucional permanente dentro de la futura normativa.

El pedido fue expuesto principalmente por el presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, quien explicó que la entidad acompaña el proyecto, pero considera necesario modificar el artículo 16 para que la representación de las cámaras quede establecida directamente en la ley. "Queremos impulsar este proyecto porque lo venimos reclamando desde hace muchos años. Lo único que buscamos es que la participación de las cámaras quede garantizada por la propia ley y no dependa de una reglamentación posterior", sostuvo a DIARIO HUARPE.

Además, explicó que el principal planteo apunta a evitar que la integración de las cámaras quede sujeta a decisiones del Poder Ejecutivo. "No queremos depender del criterio o del humor de un gobierno de turno. Creemos que la representación institucional debe quedar incorporada en la ley para darle estabilidad y previsibilidad al sistema", afirmó.

Postura de Casemi

El presidente de Casemi, Juan Pablo Delgado, destacó que uno de los principales aportes de la iniciativa es establecer una definición única sobre qué se considera un proveedor sanjuanino, ya que hasta ahora cada operadora aplicaba criterios diferentes.

"Cuando fuimos convocados, uno de los puntos centrales fue definir qué es un proveedor sanjuanino. Hasta este momento cada empresa tenía su propio concepto y esta ley permitirá unificar ese criterio", señaló.

Delgado también destacó que la norma apunta al fortalecimiento de las empresas locales y descartó que busque limitar la competencia. "No es una ley que impida el ingreso de proveedores de otras provincias o del exterior. Todo lo contrario, busca desarrollar a las empresas de San Juan para que puedan crecer y responder a la demanda que generarán los nuevos proyectos mineros", expresó.

Licitaciones y proveedores

Consultado por las recientes adjudicaciones vinculadas al proyecto Vicuña, Delgado sostuvo que la futura ley no garantizará por sí sola que los contratos queden en manos de empresas sanjuaninas.

"La ley no nos va a garantizar adjudicaciones. Lo importante es profundizar el diálogo con las operadoras. Nosotros presentamos una nota, fuimos recibidos y nos explicaron los motivos por los cuales se resolvió la licitación", indicó.

Asimismo, aclaró que en ese proceso ninguna de las ofertas pertenecía íntegramente a firmas locales. "La adjudicación terminó definiéndose por la mejor propuesta económica y ninguna de las empresas que participaron era exclusivamente sanjuanina", manifestó.

Apoyo con observaciones

Desde Caprimsa también insistieron en que el proyecto fue elaborado con una mirada compatible con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que la intención no es frenar su aprobación.

"Venimos solicitando una norma para los proveedores desde hace muchos años. Queremos acompañarla y fortalecerla para que funcione correctamente y brinde seguridad institucional a todos los actores", concluyó Godoy.

Mientras el proyecto continúa su análisis en las comisiones de la Cámara de Diputados, el debate entre las cámaras y el Gobierno se concentra ahora en los ajustes que podrían incorporarse antes de que la Ley de Desarrollo llegue al recinto para su tratamiento definitivo.