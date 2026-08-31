La Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de San Juan (Caprimsa) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) pusieron en marcha este lunes una mesa de diálogo para articular el trabajo entre el sector privado y la casa de altos estudios, con foco en la formación, el talento y el desarrollo de proveedores para la cadena de valor minera.

El encuentro, que se realizó este lunes por la mañana el rectorado de la UNSJ, reunió a autoridades universitarias, representantes de Caprimsa y empresas asociadas a la cámara. La iniciativa surgió en coordinación con la Federación Universitaria de San Juan y recogió conversaciones que Caprimsa viene manteniendo con sus empresas asociadas, entre ellas algunas co-fundadas por egresados de la UNSJ.

Fernando Godoy, presidente de Caprimsa, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que la mesa de trabajo ya venía articulándose desde hace varios meses, luego de que se firmara un convenio con la universidad. "Cada vez que firmamos algo vamos proponiendo cosas que se puedan llegar a involucrar".

Godoy destacó que en esta oportunidad se logró involucrar a todos los decanos, vicedecanos y a toda la estructura de la universidad. "Hemos tenido acá cámaras de distintos rubros, socios de Caprimsa, que lo que hacemos es articular en base al pedido", explicó. "Pensar que de acá a un lapso, esperemos no tan lejano, despierte esto de la minería que esperamos, pero que nos encuentre en una situación fortalecida".

El dirigente remarcó la importancia de la universidad como un actor central para dar certezas a la cadena de valor. "Confiamos en que la casa de altos estudios es la única forma de trabajar para darle dimensión, certeza en todo, en la cadena de valor, certificaciones, capacitación, etcétera", afirmó.

"Esto no es de un día para el otro, se va trabajando con fortaleza de gente que nos ayuda entre ambas partes. Acá hay una comunión para tratar de trabajar entre la parte privada y la universidad", sostuvo Godoy, quien calificó el trabajo conjunto como "un logro de excelencia".

Entre los temas que se abordaron en la mesa de diálogo, Caprimsa buscó conocer qué ofrecen las distintas tecnicaturas, carreras y pasantías de la UNSJ. "Es una primera mesa que se ha articulado con muchas ideas, se ha tomado nota de ambas partes para ver cómo empezamos con esta sinergia", explicó el presidente de la cámara.

La iniciativa recogió inquietudes y desafíos comunes que la Cámara consideró importante canalizar en una instancia de diálogo con la universidad. El encuentro buscó encontrar puntos de coincidencia, analizar desafíos y detectar oportunidades de trabajo conjunto en torno a la formación, la inserción laboral, el desarrollo de proveedores y las capacidades que requiere la minería en San Juan.

Para Caprimsa, la mesa fue un punto de partida para construir una agenda de trabajo sostenida junto a la UNSJ, que permita transformar el diálogo en acciones con impacto concreto. La Cámara entiende que la articulación entre universidad, estudiantes y empresas se presenta como una instancia clave para anticipar las necesidades del sector, acercar oportunidades y generar las capacidades necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad minera en la provincia.