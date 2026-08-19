Caputo anticipó la aprobación del RIGI para el proyecto MARA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anticipó que en las próximas semanas quedaría en condiciones de ser aprobada la solicitud de adhesión al RIGI del proyecto Agua Rica, que forma parte del megaproyecto presentado por Glencore en agosto del año pasado. La iniciativa contempla procesar el mineral de Agua Rica utilizando las instalaciones de Bajo La Alumbrera, en Catamarca, dando lugar al proyecto MARA.

"Ya está en marcha Alumbrera y ahora, en las próximas semanas, va a entrar un proyecto muy importante para la explotación de MARA que va a complementar de muy buena manera lo que ya se está haciendo", señaló Caputo durante su visita a Catamarca para la firma del acta de inicio de obra del Acueducto Albigasta, un proyecto que beneficiará a Catamarca y Santiago del Estero.

Impacto en el empleo

Según el ministro, la puesta en marcha de MARA generará, entre puestos directos e indirectos, más de 6.000 empleos: 3.100 empleos directos y otros 3.200 indirectos, a lo que se sumará el impacto en obras de infraestructura asociadas al proyecto.

La visión económica de Caputo

El titular del Palacio de Hacienda enmarcó el avance de MARA dentro de una visión económica de largo plazo. "Creemos en que el país sale adelante produciendo, con inversión, generando trabajo. Eso es lo que realmente genera un crecimiento sostenido de largo plazo, no una fantasía generada en emisión monetaria, en subsidios, o algo que en el fondo puede producir alguna ilusión monetaria de corto plazo", afirmó.

En esa línea, Caputo definió los ejes de la política económica vinculada al sector: "El enfoque que nosotros le estamos dando es este, la inversión, el trabajo, la creación de mejores puestos, educación. Esto es lo que definitivamente va a ser un proceso de reconstrucción del país".

El proyecto

En agosto de 2025, Glencore, propietaria en un 100% de los proyectos Agua Rica (Catamarca) y El Pachón (San Juan), formalizó la solicitud de adhesión de ambas iniciativas al RIGI, con una inversión de capital prevista de 4.000 millones de dólares para el desarrollo de Agua Rica y de 9.500 millones de dólares para la Fase 1 de El Pachón durante la próxima década.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, se espera que los dos proyectos combinados generen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y más de 2.500 puestos de trabajo directos durante la fase operativa. Una vez aprobadas las solicitudes de adhesión por parte de las autoridades competentes, ambas iniciativas accederán a un marco de inversión de largo plazo y a mayor protección para los inversores.