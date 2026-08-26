Caputo anunció un plan para reactivar el crédito hipotecario con fondos de Anses

Un nuevo mecanismo para fortalecer el financiamiento destinado a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda fue presentado por el Palacio de Hacienda. La iniciativa busca generar depósitos públicos de largo plazo mediante la licitación de plazos fijos entre entidades bancarias, con la meta de dinamizar el sector inmobiliario y solucionar el descalce de plazos que afecta al sistema financiero.

El anuncio formal se realizó este miércoles a las 10 de la mañana en el quinto piso de la sede ministerial. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo acompañado por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Felipe Núñez, y el director del Banco Central, Martín Vauthier.

La propuesta contempla la colocación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en depósitos en pesos ajustables por UVA más un spread. El programa alcanza un monto total de $2 billones, los cuales se adjudicarán en licitaciones progresivas de $200.000 millones cada una.

Las condiciones fijadas establecen dos tramos de plazos y tasas mínimas: una opción a un año con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otra a cinco años con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada banco tendrá la posibilidad de ofertar hasta el 20% del monto licitado en cada instancia y dispondrá de 90 días corridos para volcar esos recursos al mercado desde el momento en que se constituya el depósito.

Para los usuarios finales, los préstamos hipotecarios otorgados bajo este esquema tendrán una tasa máxima permitida de UVA más 7,50%, un plazo mínimo de 15 años y un tope de financiamiento equivalente a 150.000 UVA por operación.

Al exponer la situación del sector, el ministro contextualizó la realidad local en relación con la región. "El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto. Para darles una idea, en Chile representa aproximadamente el 27%. En países más desarrollados como Estados Unidos, llegó a representar el 75%. Entonces, hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande", afirmó Caputo.

Asimismo, el funcionario abordó los factores históricos que frenaron el avance de estas herramientas en el país. "Una es por nuestra historia, la volatilidad histórica en nuestras políticas económicas, pero sobre todo algo que nosotros hacemos mucho hincapié para que se valore, que es que este es el primer gobierno que no solo ha evitado una crisis, aun habiendo recibido la peor herencia económica de la historia, sino que además lo ha hecho sin atropellar la propiedad privada, sin romper contratos, sin violar la santidad de los contratos", sostuvo Caputo.

En esa misma línea, repasó los antecedentes económicos que mermaron la confianza financiera. "Todos los que somos un poco más grandes hemos visto desde un plan Bonex hasta corralito, hasta expropiaciones, defaults y todo. Todo eso siempre generó, gatilló una crisis en el corto plazo, pero además generó un efecto muy negativo en el mediano y largo plazo, que es que la gente desconfíe de nuestras instituciones, desconfíe de nuestra moneda, desconfíe de nuestros políticos. Entonces, nunca se llegó a generar en Argentina un desarrollo de ahorro de largo plazo ni de mercado de capitales", señaló Caputo.

Respecto a la operatividad del proyecto, detalló el rol de la caja previsional. "Entonces, lo que se va a estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre un año y cinco años. Y esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios", indicó Caputo.

La reactivación de la construcción figuraba entre las observaciones formuladas por la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en su paso por el país. A su vez, constituía un reclamo constante del sector privado, que había acercado alternativas para utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la compra directa de hipotecas.