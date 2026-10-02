El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes 2 de octubre que el Gobierno nacional proyecta una reforma tributaria para 2027, con el objetivo de simplificar el sistema impositivo y continuar reduciendo la carga fiscal. Durante su participación en el 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, también cuestionó los impuestos provinciales y municipales, a los que señaló como obstáculos para la competitividad de la economía argentina.

El funcionario participó del encuentro mediante una entrevista grabada, debido a que se encuentra en París por la Argentina Week. Durante su exposición, inicialmente mencionó que la reforma se llevaría adelante después de 2031. Sin embargo, posteriormente, desde el Ministerio de Economía aclararon que se trató de una confusión y que el año al que pretendía referirse era 2027.

Caputo calificó como "desastrosa" a la estructura impositiva actual y consideró que existe una cantidad excesiva de tributos. En ese sentido, convocó a los gobernadores e intendentes a acompañar el proceso de transformación, al sostener que los impuestos que cobran las provincias y los municipios son algunos de los que más afectan la competitividad.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, la carga tributaria se redujo en tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y estimó que esa disminución podría alcanzar los cuatro puntos durante 2027. Además, planteó que la intención oficial es continuar con la reducción de impuestos y regulaciones.

Qué cambios prepara el Gobierno en materia impositiva

Uno de los principales objetivos que expuso Caputo es avanzar hacia un sistema tributario más sencillo y con menores costos para las actividades productivas.

También manifestó su intención de que, progresivamente, la economía argentina pueda acercarse a las condiciones impositivas que actualmente ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El ministro explicó que la creación de ese régimen especial respondió a la necesidad de atraer inversiones, pero sostuvo que no era posible extender inicialmente sus beneficios a toda la economía por el impacto que tendría sobre las cuentas públicas.

Por otra parte, se refirió a la informalidad laboral y aseguró que las modificaciones en la legislación del trabajo permitirán reducir los incentivos para mantener empleados sin registrar. En ese contexto, destacó la disminución de las cargas patronales contemplada en la reforma laboral.

Caputo habló sobre las jubilaciones y descartó una devaluación

El titular de Economía también se refirió a una eventual reforma previsional, aunque aclaró que no se encuentra entre las prioridades inmediatas del Gobierno.

Según explicó, antes de avanzar con modificaciones en el sistema jubilatorio será necesario concretar los cambios tributarios y evaluar sus efectos sobre la economía. Por ese motivo, señaló que la reforma previsional sería la última de las grandes transformaciones estructurales previstas.

En relación con el dólar, descartó que el Gobierno contemple una devaluación como herramienta para mejorar la competitividad y sostuvo que el objetivo es reducir los costos de producción mediante una menor presión impositiva, menos regulaciones y mejoras en la infraestructura.

Finalmente, se refirió a la reciente suba del riesgo país, que este viernes se ubicaba en torno a los 650 puntos básicos. Caputo atribuyó parte del incremento al contexto internacional, particularmente al aumento de las tasas de interés y del precio del petróleo.

El funcionario también identificó factores políticos internos vinculados con la incertidumbre de los inversores ante las elecciones presidenciales de 2027.

De esta manera, el ministro ratificó que la reducción de impuestos, la desregulación y las reformas estructurales continuarán siendo los principales ejes de la política económica del Gobierno.