El Gobierno nacional formalizó el llamado a la segunda edición de la Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A través de su cuenta personal en la red X, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el encuentro se realizará el próximo miércoles 2 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, en un lugar a determinar, y contará con la participación confirmada del presidente de la Nación, Javier Milei. El foco de esta edición estará puesto en el sector de hidrocarburos, aunque la dinámica de vinculación con proveedores será la misma que se aplicó en la primera ronda.

"Luego del rotundo éxito de la primera Ronda RIGI en Santa Fe, donde conectamos más de 2500 proveedores locales con empresas mineras, anunciamos la segunda Ronda. Fecha: Miércoles 2 de diciembre Provincia: Buenos Aires Lugar: Tecnopolis, RIGIs: Hidrocarburos", publicó en X el funcionario.

La elección de Buenos Aires responde a la intención de conectar al entramado industrial bonaerense con los grandes proyectos energéticos que comenzaron a tramitar su adhesión al régimen. A pesar de que la provincia rechazó la adhesión al RIGI nacional e impulsó su propio esquema provincial, los proveedores bonaerenses conservan la oportunidad comercial de abastecer a los proyectos adscriptos al régimen. La presencia presidencial en el cierre del encuentro será interpretada en el Palacio de Hacienda como un respaldo directo a la ejecución territorial del RIGI.

San Juan, en el mapa del RIGI

Aunque la próxima ronda esté enfocada en los hidrocarburos, el mapa de inversiones aprobadas bajo el RIGI deja en claro el peso de la minería y de San Juan. Según los datos oficiales, el régimen contabiliza 27 proyectos formalmente aprobados por un total de 76.173 millones de dólares, dentro de un pipeline general que alcanza las 49 iniciativas por 218.000 millones.

En términos de distribución geográfica, tres provincias captan aproximadamente el 74% del total autorizado. Neuquén encabeza el listado con 23.744 millones de dólares, seguida por Río Negro con 19.356 millones y San Juan con 13.510 millones. Más atrás aparecen Catamarca (8.474 millones), la provincia de Buenos Aires (4.961 millones) y Salta (3.508 millones). Este perfil geográfico confirma a San Juan como un actor central del régimen, impulsado por los proyectos de cobre y oro que se desarrollan en su territorio.

La experiencia de Rosario

La primera Ronda de Negocios del RIGI, realizada en La Fluvial de Rosario, dejó un balance contundente. El encuentro reunió a más de 4.500 asistentes y 1.800 empresas PyME de todo el país, con 43 grandes compañías mineras y energéticas desplegando sus demandas. Se concretaron 3.300 vinculaciones comerciales en total, divididas entre 2.500 reuniones bilaterales de negocios y 800 encuentros de networking técnico.

Las operadoras sanjuaninas fueron protagonistas de esa jornada. El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, mantuvo más de 150 reuniones con proveedores. Emilio Miranda, gerente de Abastecimiento, destacó que la gran mayoría de las empresas que se acercaron no provenían de la minería y que buscaban información concreta sobre qué necesitará el proyecto y cuándo. Desde Vicuña valoraron el espacio para fortalecer el entramado productivo nacional, mientras que Glencore, a través de Jorge Montaldi, remarcó la necesidad de acompañar a los proveedores para que alcancen los estándares de los grandes proyectos.

El primer encuentro también expuso los desafíos que deberán resolver las pymes para insertarse en la cadena de valor. El principal cuello de botella reside en el cumplimiento de estándares de certificación internacional y en la escala de financiamiento para capital de trabajo, puntos sobre los cuales las autoridades nacionales buscarán coordinar soluciones con la banca pública y privada.

El RIGI establece que los vehículos de proyecto único (VPU) deben destinar al menos un 20% de su inversión total a la contratación de proveedores locales, siempre que existan condiciones competitivas de precio y calidad. Las rondas de negocios funcionan como la plataforma institucional para acercar las capacidades de los entramados productivos provinciales con las demandas técnicas de las grandes operadoras.