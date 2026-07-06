Caputo explicó cómo cubrirá la deuda hasta 2027 sin emisión descontrolada

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero que el Gobierno utilizará para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera hasta 2027. Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó la estrategia oficial para cubrir los vencimientos previstos durante el resto del mandato de Javier Milei y remarcó que la posibilidad de volver a los mercados internacionales existe, aunque aclaró que no forma parte de los objetivos inmediatos del equipo económico.

“Salir a los mercados internacionales es una opción, no un objetivo”, afirmó Caputo al presentar el esquema financiero. El ministro sostuvo que el programa fue diseñado con un criterio conservador y señaló que incorpora distintas herramientas para responder a diferentes escenarios. “Se trata de un plan con varias alternativas que venimos trabajando desde hace más de un año. El tiempo hoy juega a favor de la Argentina porque los fundamentos económicos son sólidos”, expresó.

Además, destacó que una eventual emisión de deuda dependerá de que las condiciones financieras sean favorables. “La tasa a la que se financia un país hace una diferencia enorme. No es lo mismo conseguir financiamiento al 6% que hacerlo al 12,5%, por eso no tenemos necesidad de apresurarnos”, sostuvo.

Cómo se financiarán los vencimientos

Durante la presentación, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detalló que las necesidades financieras ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento previstas alcanzan USD 22.900 millones, lo que dejaría un margen de USD 3.700 millones.

“Contamos con un programa que cubre completamente los compromisos previstos y, además, genera un colchón adicional para afrontar eventuales contingencias”, explicó Furiase. Entre las principales fuentes mencionó compras de divisas al Banco Central por USD 6.700 millones, préstamos garantizados por organismos internacionales por USD 4.000 millones, desembolsos adicionales por USD 2.800 millones, emisiones en el mercado local por USD 6.000 millones —de los cuales USD 4.000 millones ya fueron colocados—, operaciones dentro del sector público por USD 800 millones y privatizaciones por otros USD 800 millones.

El respaldo internacional

El programa oficial apunta a despejar las dudas del mercado sobre la capacidad de pago del Tesoro frente a vencimientos superiores a USD 30.000 millones entre junio de 2026 y diciembre de 2027. Para ello, el Gobierno buscará apoyarse en financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de otras operaciones financieras con bancos internacionales.

Según explicó el equipo económico, el objetivo es fortalecer las reservas, garantizar el cumplimiento de los pagos previstos y preservar la estabilidad financiera sin depender exclusivamente de una emisión de deuda en los mercados internacionales.