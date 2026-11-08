Devaluaciones en la región y atraso cambiario: el dilema económico del Gobierno frente a la presión sobre las exportaciones. El escenario cambiario de la región encendió luces de alerta en la economía argentina.

Las recientes devaluaciones registradas en países vecinos como Brasil y Paraguay —impulsadas por factores políticos tras la derrota de Flávio Bolsonaro y la destitución de Santiago Peña— repercuten de forma directa en el comercio exterior, encareciendo las exportaciones argentinas hacia socios clave del Mercosur y profundizando el debate sobre el atraso cambiario local.

La tensión cambiaria se refleja en los indicadores oficiales. Mientras que el dólar mayorista operó en torno a los $1.545 con un incremento nominal acotado de apenas el 6% desde fines del año pasado, el índice de precios al consumidor acumula un alza del 23,6%, provocando que los bienes y servicios nacionales medidos en moneda extranjera se encarezcan de forma sostenida.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que medía 132,8 puntos en enero de 2024 tras la devaluación inicial de la gestión de Javier Milei y Luis Caputo, se derrumbó hasta los 81,7 puntos, marcando una apreciación real del 38% en tres años.

Frente a las advertencias de diversos sectores productivos sobre la pérdida de competitividad externa y el impacto del encarecimiento de los costos no transables —como servicios, energía y logística que presionan sobre el precio final de los alimentos—, la postura oficial se mantiene firme.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó de plano cualquier retoque cambiario para evitar un traslado a la inflación y defendió el ancla del dólar quieto, argumentando que el flujo de divisas proveniente de Vaca Muerta y la minería garantiza el superávit comercial.

Como alternativa para aliviar al sector productivo, el titular del Palacio de Hacienda apuesta a reducir la carga financiera de las pequeñas y medianas empresas mediante la baja de tasas y facilidades de financiamiento.