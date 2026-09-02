El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió este miércoles a las fuertes críticas de referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y defendió el rumbo económico del Gobierno. En medio de la tensión con el sector fabril, aseguró que su responsabilidad es priorizar al conjunto de los argentinos por encima de los intereses particulares de determinados sectores empresarios.

Las declaraciones se produjeron durante el evento “Vientos de Cambio”, realizado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, horas después de los cuestionamientos que realizaron dirigentes industriales durante la celebración por el Día de la Industria.

El vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, había elevado el tono contra el titular del Palacio de Hacienda al afirmar que el país está “manejado por un trader que no sabe lo que es un torno”. Por su parte, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, advirtió que la situación económica no puede analizarse únicamente a partir del comportamiento de la inflación y reclamó prestar atención al nivel de actividad.

Ante esos cuestionamientos, Caputo aseguró que comprende las dificultades que puede generar el proceso económico, pero marcó diferencias con los empresarios. “Como ministro de Economía, me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios”, expresó.

El funcionario también cuestionó los mecanismos de protección a determinados sectores productivos cuando, según su visión, terminan trasladando mayores costos a los consumidores. En ese sentido, consideró injusto que los argentinos deban pagar precios considerablemente superiores por determinados productos y rechazó que los consumidores continúen subsidiando indirectamente a ciertos empresarios.

Caputo defendió la apertura económica

Durante su exposición, el ministro también rechazó las críticas que califican al programa económico del Gobierno como un modelo financiero y cuestionó los resultados de las políticas aplicadas durante los años anteriores.

Además, sostuvo que Argentina deberá avanzar hacia una mayor integración internacional. “Se viene un mundo en el que la opción no puede ser encerrarnos”, afirmó.

Para Caputo, los problemas de competitividad de la producción argentina no se explican únicamente por el tipo de cambio. El ministro señaló que el camino pasa por reducir impuestos y regulaciones, disminuir el costo financiero y mejorar la infraestructura del país.

En ese marco, adelantó que el Gobierno trabaja en una iniciativa vinculada a miles de kilómetros de rutas nacionales. La propuesta buscará que determinadas inversiones en infraestructura vial queden alcanzadas por un esquema de cero impuestos nacionales, provinciales y municipales, para reducir costos e incentivar los proyectos.

El cruce profundizó la tensión entre el Gobierno y la UIA en una jornada marcada por el Día de la Industria. El acto organizado por la entidad fabril estuvo atravesado por reclamos relacionados con la actividad económica, los impuestos y las condiciones de competitividad del sector.