El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con representantes de tres de las principales compañías mineras con proyectos de inversión en Argentina. Del encuentro participaron Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería; Luis Lucero, secretario de Minería; y los ejecutivos José Morea, country director de Vicuña Corp.; Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina; e Ignacio Costa, gerente general de Río Tinto Argentina.

A través de una publicación en su cuenta de X, Caputo calificó el encuentro como "excelente" y señaló que durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas con los proyectos de inversión que las tres compañías tienen en el país. El funcionario también anticipó una nueva instancia de diálogo para el 29 de octubre en Rosario, junto con ejecutivos del sector minero.

Según confirmó el funcionario nacional, se tratará de una serie de "Rondas de Negocios del RIGI" organizada por el Ministerio de Economía. Se espera la participación de las tres empresas que estuvieron en la reunión con Caputo y otras 25 compañías mineras.

"El objetivo de estas Rondas es el de conectar los proyectos RIGI de minería, industria e infraestructura con los proveedores nacionales, a efectos de que tengan conocimiento del cronograma de inversiones y generación de nuevas oportunidades de negocios para sus empresas proveedoras de bienes o servicios", explicó el ministro.

Caputo también destacó el impacto del régimen: "Las inversiones del RIGI ya están impactando en todo el país, el 86% de lo invertido está destinado a empresas nacionales y ya se movilizaron más de 1.200 proveedores".

Las tres compañías y su relación con San Juan

La composición de la reunión adquiere particular relevancia para San Juan, ya que dos de las compañías representadas cuentan con proyectos de gran escala en la provincia. Vicuña Corp. desarrolla los proyectos Josemaría y Filo del Sol, mientras que Glencore opera El Pachón, uno de los principales proyectos cupríferos de San Juan.

Vicuña está conformada por BHP y Lundin Mining y concentra sus activos en el distrito ubicado en el límite entre San Juan y Chile. La compañía proyecta un desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol y ha informado una inversión total de aproximadamente US$18.000 millones a lo largo de las distintas etapas del proyecto. El plan contempla la producción de cobre, oro y plata y constituye uno de los principales proyectos de nueva minería metalífera en Argentina.

En julio, el Gobierno nacional aprobó formalmente la adhesión de Vicuña al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La aprobación fijó un cronograma de cumplimiento: la empresa deberá acreditar durante sus dos primeros años inversiones en activos computables equivalentes, como mínimo, al 20% del monto de inversión mínima establecido por el régimen. El plazo para cumplir con esa inversión mínima vence el 31 de diciembre de 2028.

Por su parte, Glencore tiene en El Pachón uno de sus principales activos de cobre en el país. El proyecto se encuentra en el departamento Calingasta, en el oeste de San Juan, y forma parte de la cartera argentina de la compañía junto con MARA, en Catamarca. La empresa viene evaluando el desarrollo de El Pachón en un contexto de creciente demanda internacional de cobre vinculada a la electrificación.

Río Tinto mantiene una participación en Los Azules, en Calingasta, e inversiones en el Distrito Vicuña, específicamente en el proyecto Filo Sur. La compañía también tiene una creciente presencia en el sector del litio argentino luego de la adquisición de Arcadium Lithium, operación que incorporó a su cartera activos en el país, entre ellos Rincón, en Salta.

Un contexto de impulso a las inversiones

El encuentro se produjo en un momento en el que el Gobierno nacional busca impulsar nuevas inversiones mineras mediante herramientas como el RIGI y mientras distintos proyectos de cobre y litio avanzan en sus respectivas etapas de evaluación, construcción, infraestructura y permisos.

La presencia conjunta de Vicuña, Glencore y Río Tinto en la reunión refleja tres de los principales segmentos de inversión minera que atraviesan actualmente al país: el cobre, con proyectos de gran escala en San Juan y Catamarca, y el litio, concentrado principalmente en el NOA.