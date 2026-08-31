El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este lunes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su participación en las reuniones del G20 que se desarrollan en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos.

El encuentro formó parte de la agenda internacional del funcionario argentino, quien viajó para participar de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y presentar ante representantes de las principales economías los lineamientos del programa económico del Gobierno de Javier Milei.

Tras la reunión con Georgieva, Caputo aseguró que conversaron sobre la situación económica del país. “Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, expresó el ministro.

La participación argentina también cuenta con la presencia del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Caputo defendió el programa económico ante el G20

Uno de los principales ejes de la participación del ministro fue el crecimiento económico. Caputo tuvo un rol central en la sesión dedicada a ese tema, donde expuso las políticas implementadas por el Gobierno y planteó que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido.

Durante su intervención, destacó el equilibrio fiscal y la búsqueda de condiciones que permitan aumentar la inversión privada como pilares del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.

La agenda del encuentro internacional incluye además debates sobre la evolución de la economía mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y el fraude.

Otro de los puntos importantes de la visita de Caputo a Estados Unidos es el vínculo con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anfitrión de las reuniones del G20. Existe expectativa por las conversaciones entre ambos funcionarios en el marco de la cumbre.

Por su parte, la deuda soberana ocupa un lugar central entre los temas de discusión. Estados Unidos planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor transparencia en el endeudamiento público y lograr procesos de reestructuración más rápidos y previsibles cuando los países atraviesan dificultades financieras.