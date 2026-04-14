El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Estados Unidos para intentar destrabar un desembolso de US$1000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una instancia clave para el programa económico del Gobierno.

La misión se da en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, donde el funcionario mantendrá reuniones con autoridades del organismo y otros actores financieros internacionales, en busca de cerrar la segunda revisión del acuerdo vigente.

El desembolso está condicionado al cumplimiento de metas, especialmente la acumulación de reservas, uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y el organismo, ya que los objetivos fijados no fueron alcanzados en 2025.

Para avanzar, el equipo económico apuesta a obtener un “waiver” (perdón técnico) que permita flexibilizar esas metas y habilitar el giro de fondos, fundamentales para reforzar las reservas del Banco Central y sostener el programa financiero.

El viaje se produce además en un contexto de demora en la aprobación de la revisión, que originalmente debía resolverse meses atrás, y en medio de un escenario económico desafiante, con dificultades para acumular divisas y acceso limitado al financiamiento externo.

En paralelo, el Gobierno busca mostrar avances en variables como el superávit fiscal y la estabilidad cambiaria para fortalecer su posición ante el FMI, mientras intenta consolidar la confianza de los mercados internacionales.

De esta manera, la negociación por el desembolso se vuelve central para la estrategia económica oficial, en un momento donde cada ingreso de divisas resulta clave para sostener el rumbo y cumplir con los compromisos financieros del país.