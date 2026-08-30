El ministro de Economía, Luis Caputo, viaja rumbo a Estados Unidos para participar de la cumbre financiera del G20, donde buscará defender el programa económico del Gobierno de Javier Milei ante representantes de las principales potencias mundiales. Además, crece la expectativa por una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales se realizará entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre en Asheville, Carolina del Norte. Caputo estará acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Durante la cumbre, el titular del Palacio de Hacienda participará de diferentes sesiones vinculadas con la evolución de la economía mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales y la educación financiera y el fraude.

Uno de los momentos centrales para la delegación argentina será el panel dedicado al crecimiento económico, donde Caputo tendrá un rol como orador principal. Allí presentará las medidas implementadas por la administración de Milei y planteará la estabilidad macroeconómica como una de las condiciones necesarias para lograr un crecimiento sostenido.

El objetivo del Gobierno será exhibir ante sus pares internacionales la evolución de la economía argentina y conseguir respaldo para el rumbo fiscal y monetario que sostiene la Casa Rosada.

En paralelo, todas las miradas estarán puestas en un posible encuentro entre Caputo y Bessent. Si bien desde el Gobierno argentino todavía no habían confirmado oficialmente la reunión, se espera que ambos funcionarios mantengan un contacto durante la estadía en Estados Unidos.

La relación con el secretario del Tesoro tiene especial importancia para la Casa Rosada por el vínculo económico que la administración de Javier Milei mantiene con el gobierno de Donald Trump. Bessent ya tuvo un papel relevante en el respaldo estadounidense al programa económico argentino.

La agenda internacional también estará atravesada por las discusiones sobre deuda soberana, desequilibrios comerciales, regulación financiera y activos digitales. Estados Unidos, que ejerce la presidencia del G20, buscará además impulsar medidas destinadas a acelerar el crecimiento global y reducir obstáculos regulatorios.

La actividad oficial comenzó este fin de semana con la reunión de viceministros de Finanzas y representantes de los bancos centrales. Luego será el turno de los ministros, con Caputo entre los funcionarios que expondrán ante las principales economías del mundo.