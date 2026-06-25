La suspensión temporal del transporte de mineral desde Hualilán hacia la planta de Casposo generó preocupación en Calingasta por el impacto económico que la medida podía tener sobre trabajadores, proveedores y servicios vinculados a la actividad minera. En ese contexto, el intendente Sebastián Carbajal analizó la situación durante una entrevista en Radio Sarmiento y llevó tranquilidad sobre la continuidad de uno de los proyectos clave para el departamento.

La empresa Challenger Gold, operadora de Hualilán, había informado una pausa en el traslado del mineral hacia Casposo como parte de una revisión técnica y operativa del proyecto. La compañía aclaró que la mina continúa activa con tareas de desarrollo, movimientos de suelo, exploración y conformación de stock mineral, y que prevé retomar el transporte durante el cuarto trimestre de 2026.

Carbajal explicó que el freno de Hualilán tuvo un impacto visible en la economía local, principalmente por la cadena de servicios que se había generado alrededor de la actividad.

“Todos pusieron el foco en Hualilán, pero no hicimos hincapié en lo que era Casposo”, señaló el intendente, al referirse a la necesidad de diferenciar ambas situaciones. Según explicó, la paralización del movimiento vinculado a Hualilán afectó a proveedores, comercios y trabajadores que habían comenzado a integrarse al circuito económico minero.

El jefe comunal indicó que con el desarrollo de Hualilán se había generado una mayor demanda de servicios como transporte, estaciones de servicio, restaurantes, alojamiento y otras actividades asociadas.

“Se ha notado, y sobre todo el pedido de trabajo en el municipio, el freno del proyecto Hualilán”, expresó durante la entrevista.

El impacto laboral y la continuidad de Casposo

Uno de los puntos de preocupación en Calingasta fue el efecto que la pausa podía tener sobre la generación de empleo. Desde sectores vinculados a los servicios mineros habían advertido que la suspensión del transporte podía afectar a más de 50 personas relacionadas con logística y actividades complementarias.

Frente a ese escenario, Carbajal destacó que Casposo continuará operando y aseguró que la empresa no prevé detener sus actividades. Explicó que esa confirmación permitió llevar tranquilidad a trabajadores y proveedores vinculados directamente con la mina.

Según detalló, entre el 80% y el 85% de la mano de obra de Casposo corresponde a habitantes de Calingasta, por lo que la continuidad del proyecto tiene un impacto directo en la economía del departamento.

Regalías y recursos para Calingasta

Durante la entrevista, el intendente también explicó el impacto de las regalías mineras y aclaró que esos fondos tienen un destino específico.

Carbajal señaló que la primera regalía recibida por Casposo permitió la compra de un hidroelevador para el municipio y adelantó que trabajan en la adquisición de un camión compactador de residuos para mejorar el servicio en las distintas localidades.

Además, aclaró que la pausa de Hualilán también afecta otro ingreso para el departamento: el fideicomiso asociado a la actividad minera. Según explicó, mientras ambos proyectos estaban activos existía una distribución compartida, pero la interrupción de Hualilán reduce ese flujo.

La mirada del municipio sobre el futuro minero

El intendente sostuvo que la expectativa es que Hualilán pueda retomar su esquema productivo y que la actividad minera continúe generando oportunidades para Calingasta.

La empresa operadora, por su parte, aseguró que la pausa del transporte responde a una planificación del proceso productivo y que el proyecto mantiene su potencial de largo plazo, con inversiones superiores a los 101 millones de dólares y una proyección de continuidad durante varios años.

Mientras espera la reactivación del movimiento logístico, el municipio busca sostener el acompañamiento a trabajadores, proveedores y sectores económicos que dependen de la minería, una de las actividades centrales para el desarrollo del departamento.