Franco Colapinto protagonizó un ajustado sobrepaso sobre Carlos Sainz durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y desató el enojo del piloto español. Tras la maniobra, el corredor de Williams cuestionó la actitud del argentino y advirtió que quizás tenga que hablar con él.

El episodio ocurrió sobre el final de la sesión en el Circuito Internacional de Lusail. A falta de 11 minutos para terminar el entrenamiento, Colapinto, Sainz y George Russell coincidieron en la recta principal. El argentino encontró un espacio y se lanzó por el interior para superar al español antes de llegar a la curva.

La maniobra sorprendió a Russell, que circulaba detrás de ambos y reaccionó por radio con un "Oh, wow". Sainz, en cambio, no ocultó su malestar y se refirió al episodio una vez finalizada la actividad.

"Ya van un par de viernes en los que Franco me está complicando un poco las cosas. No entiendo qué está haciendo los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que simplemente es joven", expresó el español ante la prensa, en declaraciones reproducidas por Motorsport.

Cuando le preguntaron si tenía pensado conversar con Colapinto por lo sucedido, Sainz respondió: "Puede ser que tenga que hablar con él".

Los antecedentes entre Colapinto y Sainz

El cruce en Qatar se produjo apenas una semana después de otros momentos de tensión entre los dos pilotos durante el Gran Premio de Las Vegas.

En aquella oportunidad, Colapinto debió esquivar al Williams de Sainz en dos situaciones durante la tercera práctica libre. En una de ellas, el español circulaba a menor velocidad y el argentino tuvo que modificar su trayectoria para evitar un contacto.

El piloto de Alpine expresó su enojo por radio con su ingeniero, Stuart Barlow, y reclamó que sancionaran al español. También hubo otro episodio cuando Sainz intentó reincorporarse a la pista y Colapinto debió frenar para evitar un choque.

Cómo sigue el GP de Qatar

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado 28 de noviembre con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, y la clasificación, que comenzará a las 15. El Gran Premio de Qatar se correrá el domingo 29, desde las 13, en horario argentino.

La tensión entre ambos pilotos suma así un nuevo capítulo en el cierre de la temporada 2026, con la posibilidad de una conversación pendiente fuera de la pista.