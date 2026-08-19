Carlos Sainz seguirá corriendo en la Fórmula 1. Williams anunció este miércoles la renovación del piloto español con un contrato multianual, lo que garantiza su presencia en la máxima categoría durante la temporada 2027 y más allá.

El anuncio puso fin a las especulaciones sobre el futuro del madrileño, cuyo contrato vigente terminaba al finalizar 2026. Con la renovación, Williams también confirmó su alineación para la próxima temporada.

Sainz continuará como compañero del tailandés Alex Albon, quien había asegurado su permanencia en el equipo británico apenas un día antes.

Sainz eligió continuar con Williams

El español llegó a Williams en 2025, después de finalizar su etapa en Ferrari. Desde entonces se convirtió en una pieza importante para el proyecto de reconstrucción de la escudería.

Durante su primera temporada con el equipo consiguió dos podios en Grandes Premios y uno en una carrera Sprint. La continuidad le permitirá seguir trabajando con los ingenieros y participar del desarrollo de un proyecto que Williams pretende llevar nuevamente a los primeros puestos.

“Estoy emocionado por anunciar que seguiré mi travesía con la familia Williams”, expresó Sainz al confirmar su renovación.

El piloto de 31 años destacó además su confianza en el equipo, en el trabajo que se realiza en la fábrica y en las inversiones que la escudería está llevando adelante para mejorar su rendimiento.

Una temporada complicada para Williams

La decisión de Sainz llega en medio de un campeonato difícil para Williams. La escudería ocupa actualmente el noveno puesto entre los constructores y suma 11 puntos.

El español, por su parte, acumula seis unidades y aparece decimoquinto en el campeonato de pilotos, mientras que Albon suma cinco y está decimosexto.

El rendimiento está lejos del que el equipo había conseguido en 2025, cuando finalizó quinto en el campeonato de constructores.

Pese a este presente, Sainz optó por mantenerse en Williams y confiar en la evolución del proyecto. La escudería considera al español una figura central tanto por su rendimiento en pista como por su aporte al desarrollo técnico del monoplaza.

Williams ya tiene su dupla para 2027

Con las renovaciones de Sainz y Albon, Williams ya definió a sus dos pilotos para 2027, año en el que la escudería celebrará su 50° aniversario.

La dupla llegará a la próxima temporada con una amplia experiencia acumulada en la Fórmula 1. Entre ambos suman más de 370 participaciones en Grandes Premios, más de 1.600 puntos y 31 podios.

La continuidad de Sainz también despeja una de las incógnitas del mercado de pilotos y cierra una posibilidad que había generado especulaciones durante las últimas semanas.

El español seguirá así ligado a uno de los equipos históricos de la categoría y buscará que Williams dé el salto de rendimiento que le permita volver a pelear por posiciones de mayor protagonismo.