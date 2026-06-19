La delicada situación económica de Independiente sumó un nuevo capítulo judicial. Carlos Tevez inició una demanda laboral contra el club de Avellaneda y reclama una suma superior al millón de dólares por presuntas deudas vinculadas a su paso como entrenador del primer equipo entre 2023 y 2024.

De acuerdo con la presentación judicial, el exfutbolista exige el pago de salarios adeudados, premios impagos y diferencias surgidas en la liquidación final de su contrato. La cifra reclamada asciende a US$1.008.932,04, a lo que se suman 35 millones de pesos actualizables, además de intereses y costas judiciales que puedan derivarse del proceso.

Según trascendió, Tevez decidió avanzar por la vía judicial luego de considerarse perjudicado por incumplimientos contractuales. El conflicto tiene antecedentes públicos: meses después de su salida del club, el propio entrenador había manifestado que existían diferencias económicas con la dirigencia y que no descartaba acudir a la Justicia para resolverlas.

Entre los conceptos incluidos en el reclamo aparecen sueldos, premios deportivos y distintos ítems contemplados en el contrato firmado durante su etapa al frente del equipo. Además, trascendieron cláusulas relacionadas con objetivos deportivos y beneficios económicos asociados al rendimiento institucional y comercial del club.

La salida de Tevez de Independiente se produjo en mayo de 2024, en medio de un escenario marcado por resultados irregulares, dificultades financieras y tensiones internas. En distintas entrevistas posteriores, el exdirector técnico aseguró sentirse poco valorado por la conducción de la entidad y cuestionó el manejo de algunas cuestiones económicas.

Ahora, el Rojo deberá afrontar un nuevo frente judicial mientras intenta sanear sus cuentas, levantar inhibiciones y planificar la próxima temporada. La demanda del Apache representa un nuevo desafío para una institución que continúa lidiando con problemas financieros y legales que condicionan su presente deportivo e institucional.